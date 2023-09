escuchar

WASHINGTON.- Estados Unidos se encuentra a pocas horas de una parálisis del gobierno federal por la falta de un acuerdo sobre el presupuesto del que se culpan mutuamente el presidente demócrata Joe Biden y la oposición republicana. Salvo un acuerdo de último minuto, que parece altamente improbable, la mayor economía del mundo funcionará a cámara lenta desde el domingo: 1,5 millones de funcionarios estarán sin sueldo, el tráfico aéreo se verá perturbado y no se atenderán muchos servicios públicos.

Ni el Senado, controlado por los demócratas, ni la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, lograron aún aprobar un proyecto de ley para prorrogar el presupuesto federal que expira a la 1 de la mañana del domingo hora argentina.

Esta crisis presupuestal tiene repercusiones directas en la guerra de Ucrania: la Casa Blanca pidió inicialmente que el presupuesto aprobado por los representantes incluyera 24.000 millones de dólares en ayuda militar y humanitaria para Kiev.

Consciente de los problemas políticos de su gran aliado estadounidense, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acudió al Congreso la semana pasada para intentar convencer a Washington de que lo ayude cruzar “la línea de llegada” ante Rusia. Pero un puñado de republicanos seguidores del expresidente Donald Trump se niega a desbloquear cualquier nueva ayuda a Kiev por considerar que esos fondos deberían destinarse a la crisis migratoria de Estados Unidos.

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy habla con los reporteros sobre el cierre del gobierno federal TASOS KATOPODIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ese grupo de legisladores conservadores bloqueó el viernes un proyecto de ley de financiación de corto plazo presentado por el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, de su mismo partido, que buscaba evitar la parálisis.

Los 21 legisladores de línea dura, liderados por Matt Gaetz, votaron junto a los demócratas en contra de la propuesta de McCarthy, que preveía recortes de casi el 30% y estrictas medidas de seguridad fronteriza, porque consideraron que era insuficiente. “No hay ganadores en un cierre del gobierno”, dijo McCarthy, quien sufre incluso amenazas de destitución del ala dura de su partido.

El viernes, Biden atacó a los republicanos, acusándolos de llevar a Estados Unidos hacia un cierre que afectará a los empleados del Departamento de Defensa y a las familias de militares.”No se puede jugar a la política a espaldas de nuestros soldados”, tronó el presidente en la ceremonia de retiro del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley.

Biden habla el viernes junto al saliente Jefe de Estado Mayor, Mark Milley, en la base Myer-Henderson Hall en Arlington, Virginia DREW ANGERER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Estas son las principales claves para entender el “shutdown”:

¿Qué es un shutdown o cierre de gobierno?

Un cierre de gobierno ocurre cuando el Congreso no logra aprobar un plan de financiamiento que sea promulgado por el presidente. Se supone que los legisladores deben aprobar 12 proyectos de gastos para financiar agencias de todo el gobierno, pero el proceso lleva mucho tiempo.

La financiación del gobierno expira el 1° de octubre, cuando inicia del año presupuestario federal. El cierre comenzará a las 00.01 del domingo si el Congreso no puede aprobar un plan de financiamiento. A menudo aprueban extensiones temporales -llamadas resoluciones continuas o CR- para permitir que el gobierno siga funcionando.

Cuando no se promulga un presupuesto, las agencias federales frenan todo trabajo no esencial y no envían cheques de pago mientras dura el cierre. Aunque los empleados considerados esenciales para la seguridad pública, como los controladores de tráfico aéreo y los agentes del orden, todavía tienen que presentarse a trabajar, otros empleados federales permanecen de licencia. Según una ley de 2019, esos trabajadores reciben pagos atrasados una vez que se soluciona el tema presupuestario.

¿A quiénes afecta?

Millones de trabajadores federales enfrentan retrasos en sus cheques de pago cuando el gobierno cierra, incluidos muchos de los aproximadamente 2 millones de personal militar y más de 2 millones de trabajadores civiles en todo el país. Para muchos trabajadores, el primer día de pago que perderían es el 13 de octubre.

Si bien las tropas en servicio activo y los reservistas del ejército continuarían trabajando, más de la mitad de la fuerza laboral civil del Departamento de Defensa -unas 440.000 personas- estaría en licencia.

En todas las agencias federales, los trabajadores están destinados en los 50 estados y tienen interacción directa con los contribuyentes, desde agentes de la Administración de Seguridad del Transporte que operan la seguridad en los aeropuertos hasta trabajadores del Servicio Postal que entregan el correo.

Más allá de los trabajadores federales, un cierre podría tener efectos de largo alcance en los servicios gubernamentales. Las personas que solicitan servicios gubernamentales como ensayos médicos clínicos, permisos de armas de fuego y pasaportes podrían sufrir retrasos. Los programas Head Start que atienden a más de 10.000 niños desfavorecidos perderían inmediatamente fondos federales

Los parques nacionales, como Yosemite o Yellowstone, cerrarán el lunes 2 de octubre si el gobierno inicia un cierre, y el Servicio de Parques Nacionales dijo que sus servicios no estarán disponibles. El sector de viajes podría perder 140 millones de dólares diarios en un cierre, según la Asociación de la Industria de Viajes de Estados Unidos.

Las secuoyas gigantes del parque Yosemite Unsplash

También se prevé una grave perturbación del tráfico aéreo, ya que los controladores y funcionarios de la agencia de seguridad del transporte dejarán de recibir su salario.

El presidente y los miembros del Congreso seguirán trabajando y cobrando. Sin embargo, cualquier miembro de su personal que no se considere esencial estará de licencia.

La Corte Suprema, que comienza su nuevo periodo de sesiones el lunes, no se vería afectada por un cierre breve porque puede recurrir a dinero proveniente de cuotas judiciales, como cobros por presentar demandas y otros documentos, dijo la portavoz del tribunal Patricia McCabe. El resto del poder judicial federal también funcionará normalmente durante al menos las dos primeras semanas de octubre, dijo Peter Kaplan, portavoz del poder judicial.

¿Esto pasó antes?

Desde 1976, ha habido 22 déficits de financiación, 10 de los cuales han provocado el despido de trabajadores. Pero la mayoría de los cierres importantes han tenido lugar desde la presidencia de Bill Clinton, cuando el entonces líder de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, y su mayoría conservadora exigieron recortes presupuestarios. El cierre gubernamental más largo ocurrió entre 2018 y 2019, cuando el entonces presidente Trump y los demócratas del Congreso entraron en un enfrentamiento porque el mandatario pedía financiación para un muro en la frontera con México. La interrupción duró 35 días, durante la temporada navideña, pero también fue sólo un cierre parcial porque el Congreso había aprobado algunos proyectos para financiar partes del gobierno.

