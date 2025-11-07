Estados Unidos atacó otra presunta embarcación de narcos en el Caribe: hay tres muertos

WASHINGTON.- El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, informó este jueves que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacaron a otra presunta embarcación de tráfico de drogas en el Caribe, en una maniobra en la que murieron tres personas. De esta manera, el número de muertos en la campaña antinarcóticos de Washington subió a al menos 70. El funcionario destacó que el bombardeo fue dirigido a una lancha “operada por una organización terrorista designada”.

“Como ya hemos dicho, los ataques con buques contra narcoterroristas continuarán hasta que cese el envenenamiento del pueblo estadounidense. Hoy, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada, el cual traficaba estupefacientes en el Caribe y fue atacado en aguas internacionales”, expresó Hegseth en sus redes sociales.

Además informó que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido durante el ataque y agregó: “A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan traficando drogas letales, los mataremos”.

Según datos de seguimiento de vuelos, un par de bombarderos B-52 sobrevolaron las costas de Venezuela este jueves, en lo que se trató de la cuarta demostración de fuerza de aviones militares estadounidenses en las últimas semanas. El sobrevuelo forma parte de la agresiva campaña militar de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región, con al menos 17 ataques que han causado 67 muertos.

En tanto, desde Caracas consideraron que ese despliegue no fue una operación más de la seguidilla de ataques de Estados Unidos, sino que acusó que el país norteamericano busca en realidad un cambio de régimen.

Datos del sitio web de seguimiento Flightradar24 mostraron a los dos bombarderos volando en paralelo a la costa venezolana. Luego viraron al noreste de Caracas antes de regresar a lo largo de la costa y girar hacia el norte para adentrarse en el mar.

Maduro acusó a Trump de querer derrocarlo FEDERICO PARRA - AFP

Es al menos la cuarta vez que aviones militares estadounidenses vuelan cerca de Venezuela desde mediados de octubre: los B-52 lo han hecho en una ocasión anterior, y los bombarderos B-1B en otras dos. Los gobiernos y familias de víctimas de los ataques estadounidenses afirman que muchos eran civiles, principalmente pescadores, mientras que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó repetidamente a Trump de intentar derrocarlo.

Estados Unidos también ha ordenado al grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford que se dirija a América Latina. Desplegó cazas F-35 en Puerto Rico y actualmente tiene seis barcos de la Marina en el Caribe como parte de lo que llama esfuerzos contra el narcotráfico. Por su parte, las tensiones regionales se han intensificado como resultado de la campaña y el aumento de la presencia militar.

Este jueves, el Senado estadounidense votó una iniciativa para limitar la capacidad de Trump para lanzar ataques a Venezuela, luego de que los demócratas presionaron al Congreso para que asumiera una postura más firme en la campaña de la Casa Blanca contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, sin embargo, el proyecto prácticamente no tiene posibilidad de ser promulgado, ya que debe llevar la firma del Presidente.

Con información de AFP y AP.