Quién ganó las elecciones en Orlando este 2025
Los votantes de la ciudad de Florida eligieron los cargos del Comisionado Municipal, con un resultado histórico
- 3 minutos de lectura'
Las elecciones de Orlando determinaron los nuevos cargos del Comisionado Municipal en los distritos 1, 3 y 5, el martes 4 de noviembre. La jornada electoral en la ciudad de Florida se desarrolló desde las 7 horas hasta las 19 hs (hora local), momento en el que cerraron los comicios para dar paso a los resultados.
Resultados de las elecciones en Orlando en cada distrito
Los votantes de Orlando vivieron una jornada electoral histórica, debido a que, por primera vez, el Concejo Municipal estará integrado por comisionados demócratas de forma exclusiva en el Distrito 1. Las elecciones en Florida englobaron otras ciudades y condados como Miami Beach, Hialeah o Montverde.
Los resultados de las elecciones en Orlando de este martes 4 de noviembre, distrito por distrito, son:
- Comisionado del Distrito 1: Tom Keen
El representante demócrata derrotó al comisionado desde 2012 Jim Gray, con 53,97% contra el 31,24% de los votos que sacó su adversario. Por otra parte, Sunshine Linda-Marie Grund obtuvo el 9,62% de los apoyos, y Manny Acosta recibió el 5,16%.
- Comisionado del Distrito 3: Segunda vuelta
Roger Chapin y Mira Tanna, ambas demócratas, se enfrentarán en el balotaje, luego de obtener el 34,01% y el 33,83% de los votos del 4 de noviembre, respectivamente.
El resto de candidatos recibieron el 18,09% de los apoyos para Chris Durant, el 9,31% para Kimberly Kiss, y el 4,76% para Samuel Chambers.
- Comisionado del Distrito 5: Shan Rose
La comisionada consiguió la reelección tras los comicios celebrados el martes pasado, con el 51,84% de los votos. Sus contrincantes, Regina I. Hill y Lawanna Gelzer, registraron el 32,71% y el 15,45% de los apoyos.
Resultados de las elecciones en otros condados de Florida
Los comicios celebrados el martes pasado también determinaron los representantes del Consejo Municipal del Condado de Lake, como en Mascotte o Tavares. El asiento 2 en Clermont lo ganó Bryan L. Bain, con el 53,82% de los votos. Los resultados fueron:
- Mascotte: el asiento 1 del Consejo Municipal lo obtuvo Robin Hughes con el 50,66% de los votos. El 5 fue para Randy L. Brasher, con el 51,47% de los apoyos.
- Tavares: el 4 lo ganó Doug Keown, con el 63,08% de los votos.
- Montverde: las elecciones en el Ayuntamiento dieron como ganadora a Sharee Virginia Hodge, con el 48,53%.
Quién ganó las elecciones en Miami, Miami Beach y Hialeah
La comisionada del condado de Miami-Dade, Eileen Higgins, ganó la mayor cantidad de votos a la alcaldía de Miami en las urnas del 4 de noviembre. La representante registró el 35,95% de los votos, frente a su principal rival Emilio T. González, quien obtuvo el 19,47%.
Pero ambos se enfrentarán en una segunda vuelta prevista para el 9 de diciembre próximo, dado que la carta constitutiva del condado indica que se requiere al menos el 50% de los apoyos para adquirir el cargo.
En Miami Beach, Steven Meiner fue reelecto para un segundo mandato como alcalde, con el 51,20% de los votos. La demócrata Kristen Rosen González recibió el 48,80%.
Por su parte, Bryan Calvo se consagró el alcalde electo más joven de Hialeah, con 27 años y el 52,93% de los votos en estos comicios.
