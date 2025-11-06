Quién ganó las elecciones en Orlando este 2025

Las elecciones de Orlando determinaron los nuevos cargos del Comisionado Municipal en los distritos 1, 3 y 5, el martes 4 de noviembre. La jornada electoral en la ciudad de Florida se desarrolló desde las 7 horas hasta las 19 hs (hora local), momento en el que cerraron los comicios para dar paso a los resultados.

Resultados de las elecciones en Orlando en cada distrito

Los votantes de Orlando vivieron una jornada electoral histórica, debido a que, por primera vez, el Concejo Municipal estará integrado por comisionados demócratas de forma exclusiva en el Distrito 1. Las elecciones en Florida englobaron otras ciudades y condados como Miami Beach, Hialeah o Montverde.

Tom Keen obtuvo el 53,97% de los apoyos para el distrito 1 Instagram/Tom Keen

Los resultados de las elecciones en Orlando de este martes 4 de noviembre, distrito por distrito, son:

Comisionado del Distrito 1: Tom Keen

El representante demócrata derrotó al comisionado desde 2012 Jim Gray, con 53,97% contra el 31,24% de los votos que sacó su adversario. Por otra parte, Sunshine Linda-Marie Grund obtuvo el 9,62% de los apoyos, y Manny Acosta recibió el 5,16%.

Comisionado del Distrito 3: Segunda vuelta

Roger Chapin y Mira Tanna, ambas demócratas, se enfrentarán en el balotaje, luego de obtener el 34,01% y el 33,83% de los votos del 4 de noviembre, respectivamente.

El resto de candidatos recibieron el 18,09% de los apoyos para Chris Durant, el 9,31% para Kimberly Kiss, y el 4,76% para Samuel Chambers.

Comisionado del Distrito 5: Shan Rose

La comisionada consiguió la reelección tras los comicios celebrados el martes pasado, con el 51,84% de los votos. Sus contrincantes, Regina I. Hill y Lawanna Gelzer, registraron el 32,71% y el 15,45% de los apoyos.

Rose consiguió la reelección en el distrito 5 de Orlando, con el 51,84% de los votos Instagram/planwithshan1

Resultados de las elecciones en otros condados de Florida

Los comicios celebrados el martes pasado también determinaron los representantes del Consejo Municipal del Condado de Lake, como en Mascotte o Tavares. El asiento 2 en Clermont lo ganó Bryan L. Bain, con el 53,82% de los votos. Los resultados fueron:

Mascotte : el asiento 1 del Consejo Municipal lo obtuvo Robin Hughes con el 50,66% de los votos. El 5 fue para Randy L. Brasher, con el 51,47% de los apoyos.

: el asiento 1 del Consejo Municipal lo obtuvo Robin Hughes con el 50,66% de los votos. El 5 fue para Randy L. Brasher, con el 51,47% de los apoyos. Tavares : el 4 lo ganó Doug Keown, con el 63,08% de los votos.

: el 4 lo ganó Doug Keown, con el 63,08% de los votos. Montverde: las elecciones en el Ayuntamiento dieron como ganadora a Sharee Virginia Hodge, con el 48,53%.

Quién ganó las elecciones en Miami, Miami Beach y Hialeah

La comisionada del condado de Miami-Dade, Eileen Higgins, ganó la mayor cantidad de votos a la alcaldía de Miami en las urnas del 4 de noviembre. La representante registró el 35,95% de los votos, frente a su principal rival Emilio T. González, quien obtuvo el 19,47%.

Eileen Higgins se enfrentaría a una segunda vuelta contra Emilio T. González en Miami X/@CommishEileen

Pero ambos se enfrentarán en una segunda vuelta prevista para el 9 de diciembre próximo, dado que la carta constitutiva del condado indica que se requiere al menos el 50% de los apoyos para adquirir el cargo.

En Miami Beach, Steven Meiner fue reelecto para un segundo mandato como alcalde, con el 51,20% de los votos. La demócrata Kristen Rosen González recibió el 48,80%.

Por su parte, Bryan Calvo se consagró el alcalde electo más joven de Hialeah, con 27 años y el 52,93% de los votos en estos comicios.