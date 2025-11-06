Zohran Mamdani busca financiación y nuevos talentos para la alcaldía de Nueva York: “Estamos contratando”

Zohran Mamdani es el nuevo alcalde electo de Nueva York tras ganar los comicios del 4 de noviembre con el 50,4% de los votos. Dos días después de conocerse los resultados, el demócrata y socialista anunció la búsqueda de personal y la solicitud de una nueva donación para consolidar su equipo.

Cómo aplicar para el equipo de Mamdani

El alcalde electo publicó la nueva búsqueda laboral en su cuenta de X. Allí, presentó el nuevo portal de currículums para encontrar a “los mejores talentos” para fortalecer a su equipo. “¡Estamos contratando! Nuestro nuevo portal de currículums ya está disponible y buscamos a los mejores en Nueva York para lograr nuestros objetivos de vivienda asequible. ¿Te interesa?“, escribió.

El alcalde electo está en búsqueda de nuevo talento para fortalecer su nuevo equipo X/@ZohranKMamdani

Al ingresar a la sección de Aplicar en su nuevo sitio A New Era for New York City, detalla la búsqueda de “servidores públicos talentosos dedicados a mejorar la vida de los neoyorquinos”. Las personas que estén interesadas deben completar un formulario con algunos de sus datos:

Nombre

Apellido

Correo electrónico

Teléfono celular

Dirección actual

Currículum

Portafolio o sitio web

Al agregar esta información, los usuarios deben agregar su área de trabajo y habilidades. Algunas de estas destrezas presentadas en el formulario son Comunicaciones & Digital; Tecnología y data, Administración o recursos humanos.

El pedido del alcalde electo a los neoyorquinos

Mamdani se dirigió a sus seguidores tras ganar las elecciones para presentar la “nueva era de transición”. “Hicimos historia en las elecciones, por lo que hoy empezamos a crear la nueva administración”, dijo el demócrata.

“Ahora estamos en el período donde construimos un Ayuntamiento que cumpla con las promesas de nuestra campaña. Mientras preparamos la nueva administración, vamos a anunciar los líderes que nos ayudarán a implementar nuestra agenda”, agregó Mamdani con relación a la consolidación de su equipo.

Luego de explicar los primeros pasos de la nueva etapa, le informó a sus seguidores que retomaran las donaciones para así poder contratar personal, infraestructura e iniciar nuevas investigaciones y estudios.

Mamdani insta a sus seguidores a donar para contratar mayor personal en su equipo ALEXI J. ROSENFELD� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Una cosa más: ¿recuerdan que hace unos meses les dije que dejaran de enviarnos dinero? Pueden volver a hacerlo. Esta transición requiere personal, investigación e infraestructura a la altura de las circunstancias. Y será posible gracias a las personas que crearon y creen en este movimiento. Por eso, espero que hagan una donación en transition20205.com", dijo.

Las primeras palabras de Mamdani como alcalde electo

Unos 40 minutos después del cierre de urnas, AP anunció el triunfo de Mamdani frente a Andrew Cuomo, que obtuvo un 41,6%. Horas después de conocerse los resultados, se dirigió a sus seguidores desde un local de Brooklyn y apuntó contra el presidente Donald Trump.

“Donald Trump, sé que me estás viendo, así que te digo: ¡Sube el volumen! Si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por el presidente cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer”, expresó con furor el alcalde electo.