Estos 5 tipos de ingresos están libres de impuestos en EE.UU.: lo que hay que saber

La temporada de impuestos en Estados Unidos, que comenzó el 17 de enero, está cerca de llegar a su fin. El 15 de abril será la fecha límite para presentar la declaración impositiva completa y no enfrentarse a multas o sanciones severas. En lo que respecta a las categorías de ingresos que se deben establecer en el formulario presentado, hay cinco tipos que están libres de impuestos y son bastante comunes, aunque se debe prestar atención a algunas condiciones.

Pagos de manutención infantil

De acuerdo a The Sun, los pagos de manutención infantil no están sujetos a los impuestos del IRS lo que significa que los estadounidenses que presentan sus impuestos no están obligados a incluirlos como ingresos. De todos modos, hay que tener en cuenta que, en algunos casos, se la asocia a la pensión alimenticia, la cual sí puede llegar a tener una carga tributaria.

Herencias

Se impone un impuesto a la herencia cuando un beneficiario recibe los bienes de alguien que falleció. En una ecuación ideal, el beneficiario no debería abonar ningún impuesto porque ya lo hizo el dueño antes de la muerte, pero no es así siempre.

En el caso de las herencias, por ejemplo, depende de cada jurisdicción (Archivo) Freepik

Hay estados que sí aplican la carga tributaria a las herencias y es por eso que, si la persona fallecida vivía en una región con esa reglamentación, el beneficiario deberá hacerse cargo por más que no resida allí.

Ganancias en venta de vivienda

Las ganancias de capital son cualquier beneficio obtenido por la venta de un activo cuyo valor aumentó con el paso del tiempo. Por ejemplo, de una vivienda, que está excluida de los impuestos.

Sin embargo, solo está exento hasta ciertos montos (US$250 mil para solteros y US$500 mil para parejas casadas). Si la ganancia supera esos límites, se deben pagar impuestos sobre el excedente.

Ingresos en cuentas de Roth IRA

Una IRA Roth es una cuenta de ahorros para la jubilación donde se realizan contribuciones con dólares después de impuestos. Todo este proceso está libre de impuestos, pero cumpliendo con ciertas condiciones: Un ejemplo tangible es la “regla de los 5 años” que impone la cuenta desde la primera contribución. Si se retira dinero antes de cumplir este plazo, pueden aplicarse impuestos y multas.

Regalos

No se cobrarán impuestos sobre el dinero que haya sido regalado por familiares o amigos. Pero como punto negativo, como tiene cada ítem, el donante si deberá abonar la carga tributaria si supera cierto umbral que es de US$19.000. Quiénes donen mucho dinero deben tener cuidado porque mientras más grande es el número mayor será el impuesto a las mismas.

En cada caso hay que revisar bien las condiciones para no llevarse una sorpresa (Archivo) Pexels

Hay otros tipos de ingresos libres de impuestos, al menos desde la concepción inicial, que son menos comunes como ayudas en casos de desastre, bonos municipales, beneficios por muerte del seguro de vida, entre otros.

¿Cómo se desarrolla el proceso de declaración de impuestos?

El IRS ya procesó millones de impuestos y reveló que el reembolso federal promedio fue de US$3453 durante las primeras cuatro semanas de presentación, según The Sun. Esta destacable estadística representa un aumento del 7,5% respecto del promedio del año pasado, que fue de US$3213, en el mismo período.