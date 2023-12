escuchar

El 2024 está por llegar. Sin embargo, algunas atracciones y lugares ya no estarán disponibles en Estados Unidos. Este 2023, algunas compañías como Disney decidieron hacer cierres; en tanto que otros sitios que atraían a miles de turistas no estarán abiertos por algunos años.

De acuerdo con un listado de CNN, ya sea por cierre permanente o temporal, los turistas ya no podrán visitar varios lugares en 2024, no solo en Estados Unidos, también en el resto del mundo. “Muchas empresas cerraron cuando la gente pasó a trabajar de forma remota y no todas las atracciones turísticas sobrevivieron ilesas a ese período”, destacó la cadena.

En EE.UU., están:

Splash Mountain en Orlando y Anaheim

Splash Mountain, una de las atracciones más populares de Disney, creada en julio de 1989, cerró permanentemente en los parques de California y Florida. La estructura y el recorrido serán los mismos, pero la historia cambiará. Para 2024 resurgirá como Tiana’s Bayou Adventure, basada en la película La princesa y el sapo, de 2009.

Splash Mountain, la atracción de Disney que cerró en este 2023 Disney Parks

Disney anunció la fecha de cierre de la atracción en el parque de Anaheim, California, en abril. En Walt Disney World de Orlando cerró el 23 de enero de este año. De acuerdo con CNN, “el paseo en canal de troncos se inspiró originalmente en la película Song of the South, que durante mucho tiempo ha sido criticada por su “imagen peligrosamente glorificada de la esclavitud”.

Fantasma de la Ópera en Nueva York

En abril de este año, el famoso musical Phantom of the Opera (El fantasma de la ópera) bajó el telón de forma definitiva en Nueva York, con la presentación número 13.981 en el Majestic Theatre. La obra de mayor duración de Broadway se despidió con” ovaciones de pie, brindis con champgne y papelitos dorados y plateados que brotaron de su famoso candelabro”, describió Associated Press.

La última presentación terminó con “The Music of the Night”, interpretada por el elenco actual, actores anteriores del programa, incluida la estrella original Sarah Brightman, y miembros del equipo. Andrew Lloyd Webber, productor y escritor, subió al escenario y dedicó el espectáculo final a su hijo, Nick, quien murió en este año a consecuencia del cáncer.

The phantom of the opera, el famoso musical de Brodway, se presentó por última vez en Nueva York en abril de este 2023 Facebook The Phantom of the Opera

Castillo Smithsonian en Washington, D.C.

Se trata del primer y más antiguo edificio del Smithsonian. Abrió sus puertas por primera vez en 1855 y fue testigo de innumerables momentos en la historia estadounidense y mundial, destacan en su sitio web oficial. El edificio conocido como “El castillo” cerró en febrero de 2023 para su primera renovación importante en más de 50 años y permanecerá así por cinco años.

El sitio alberga el Centro de visitantes del Smithsonian, una cafetería, una tienda de regalos y una pequeña exhibición que presenta una muestra de artefactos del instituto. Todos los elementos del edificio serán objeto de extensas reparaciones y mejoras, por lo que se invita a los interesados en visitarlo, a hacer los recorridos digitales y estar pendientes de las actualizaciones.

El Hotel Harrington y el bar Harry’s

El Hotel Harrington, el más antiguo, promocionado como el “Hotel turístico de Washington”, cerró sus puertas el pasado 12 de diciembre, según indicó FOX News. Los empleados del hotel fueron informados sobre el cierre en noviembre en una reunión de personal.

El Hotel Harrington, en Washington, cerró el pasado 12 de diciembre Captura de pantalla Google Maps

Star Wars: Crucero Galáctico, en Disney World

El Crucero Galáctico con temática de Star Wars en Walt Disney World cerró en 2023. La experiencia de inmersión fue un hotel de servicio completo, pero también ofreció entrenamiento con sable de luz y encuentros con personajes de las películas. Sin embargo, como parte de “una decisión comercial” de la compañía, le pusieron fin al proyecto.