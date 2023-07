Usó la inteligencia artificial para predecir los números de la lotería, pero obtuvo un resultado inesperado

escuchar

Un usuario de TikTok experto en tecnología aprovechó a la inteligencia artificial como herramienta y creó una base de datos con los patrones ganadores del juego de la lotería Mega Millions de Nueva Jersey. Al poner en práctica su método, se convirtió en todo un éxito en redes sociales.

Por medio de un video en su cuenta, el influencer @jabob.seeger muestra a sus seguidores el proceso para calcular el número de lotería que debía ayudarlo a convertirse en ganador del premio. En menos de dos minutos, el joven detalla el uso de las dos herramientas principales necesarias: un raspador aleatorio de datos, llamado Browserflow, y el programa de IA Peltarion.

El método para predecir los números de lotería ganadores

En su video, el cual fue publicado en 2022 y ya cuenta con más de 103 mil vistas y 118 comentarios, Jacob Seeger relata que para conocer los patrones repetidos tiene que consultar la página de la lotería donde se anuncia a los ganadores y los registra en una base de datos, lo que posteriormente le permite evaluar las probabilidades de triunfo de cada combinación. Después, el hombre decide ingresar en la que, dice, es “su herramienta favorita de todos los tiempos”, Browserflow.

Un usuario de TikTok comparte el truco que diseñó con IA para ganar la lotería

A partir de su recolección de patrones y con las opciones de su sitio web predilecto, Seeger logra programar un extractor de datos, que finalmente arroja para él una serie de números acomodados en una hoja de cálculo, que, de manera ordenada, coloca las cifras ganadoras con sus respectivas fechas de emisión.

El siguiente paso en la operación para predecir el número de la lotería consiste en ingresar dentro de la aplicación de inteligencia artificial Peltarion, la cual por medio de un algoritmo programado arroja una serie de predicciones, las cuales tienen una alta probabilidad de resultar elegidas en los juegos de azar.

Finalmente, para comprobar la eficiencia de su método, el usuario decide comprar un billete de la lotería de Nueva Jersey y jugar exactamente los números recomendados por el algoritmo.

El resultado del método para ganar la lotería

El influencer sorprende a todos con los resultados de su método, dado que a pesar de la precisión que muestra su procedimiento, los efectos que obtiene no son los esperados. Acercándose al final del video, el usuario experto en robots deja al descubierto una captura de pantalla, donde se observan los números ganadores de la lotería del día en el que jugó con la combinación recomendada por la inteligencia artificial.

Un usuario de TikTok utilizó la inteligencia artificial en la lotería Mega Millions y muestra los resultados @secretmagoff

Finalmente, de manera cómica, el creador de contenido revela a sus seguidores que su elaborado procedimiento no funciona y que realmente no resultó ganador durante su intento. Además, tiene una importante conclusión: “En realidad, es imposible predecir estos números. Esto es completamente aleatorio”, cierra el clip. A su vez, con este mensaje demuestra que la seguridad y herramientas con las que quiso sacar beneficios no son suficientes para engañar al factor de la suerte que representan este tipo de juegos de azar.

