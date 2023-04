Estuvieron casados por años, pero ella descubrió un secreto en el árbol genealógico y no supo qué hacer: “¿Me divorcio?”

escuchar

Una mujer estadounidense encontró el amor y se casó. Ya habían pasado varios años desde su boda, cuando se dio cuenta de que tenía un vínculo más cercano del que creía con su ahora esposo. Según compartió en un video en sus redes sociales, estaba en un dilema: divorciarse o seguir con su marido.

La usuaria @withhanski compartió su historia a través de un video en TikTok. Según relató, tanto ella como su marido se dieron cuenta del parentesco mientras hacían una investigación de su árbol genealógico. “Acabo de enterarme de que mi esposo y yo somos primos novenos dos veces removido, ¿me divorcio de él?”, fue la descripción que utilizó en su posteo.

El clip duró tan solo siete segundos, pero ese fue el tiempo suficiente para que se volviera viral. En las imágenes, la mujer se llevaba una mano a la cara, al mismo tiempo que en el fondo se escuchaba una canción triste. “Demasiado cercanos para nuestra comodidad”, dijo la tiktoker. En su opinión, a pesar de que eran primos lejanos, escuchar la palabra “primos” era muy conflictivo.

Una mujer contó cómo descubrió que su esposo era su primo lejano

El video fue publicado en 2022 y acumula hasta el momento poco más de 600 mil reproducciones y miles de comentarios de personas sorprendidas. Al parecer, la tiktoker no es la única que vivió un caso de este tipo, sino que muchos usuarios contaron sus experiencias al encontrarse a sus familiares lejanos. Además, hubo gente que consideró que el grado de consanguineidad de la mujer del video no era tan cercano: “Mis abuelos son primos hermanos, estás bien”; “Mantenerlo en familia es genial”; “Los primos novenos son lo suficientemente cerca como para que casi todos sean tus primos en ese momento”; “Técnicamente todos somos primos”; “Salí con el primo de mi primo, pero su padre no estaba relacionado conmigo, así que yo no estaba relacionado con él, pero luego murió, así que no sé”; “Somos primos novenos o décimos con gente al azar, no te preocupes”.

Luego de volverse viral, la protagonista del clip no le dio seguimiento a su historia ni aclaró si había tomado alguna decisión. Sin embargo, en grabaciones que publicó algunos meses después, se pudo constatar que ella y su marido seguían juntos, por lo que ser primos lejanos no habría arruinado su relación. Las historias de este tipo se han vuelto más populares debido a que muchas personas investigan sus árboles geológicos en línea. Las aplicaciones en algunos países cuentan con registros avanzados que les permiten a los usuarios construir su historia familiar.

Los esposos decidieron continuar con su matrimonio @hkalmar/Instagram

¿Qué son los primos novenos removidos?

Los primos novenos comparten a sus tatarabuelos. También se le puede considerar con este parentesco al hijo del primo octavo de los padres de una persona. Por otro lado, respecto al término “ser removido”, significa que son separados por una generación. En el caso de ser removido dos veces, entonces tienen dos generaciones de diferencia. Por ejemplo, el hijo de un primo hermano es un primo hermano una vez removido. Mientras que el nieto de un primo hermano es un primo hermano dos veces removido.

