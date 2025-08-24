Etcheverry arrolla a Ugo Carabelli en duelo argentino en el US Open

El tenista argentino Tomás Etcheverry derrotó este domingo en sets corridos a su compatriota Camilo Ugo Carabelli y selló su regreso a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

Etcheverry, número 59 de la ATP, superó a Ugo Carabelli (43°) por un contundente 6-3, 6-2 y 6-0 en este duelo albiceleste en la jornada inaugural en Nueva York.

Tras una temporada llena de problemas físicos y sinsabores, Etcheverry parece volver a destapar su mejor tenis en el último Grand Slam del año, donde no cae en su estreno desde 2022.

El tenista de La Plata, de 26 años, alcanzó la tercera fase de la pasada edición y le arañó un set al alemán Alexander Zverev.

Para regresar a esa instancia tendrá que superar el duro examen del checo Jiri Lehecka, número 21 del circuito.

Este domingo Etcheverry se benefició de su mejor momento de forma ante Ugo Carabelli, quien lo había vencido en sus dos precedentes previos en pistas duras.

Ugo Carabelli, de 26 años, disfrutó de una exitosa gira sobre arcilla en julio, con semifinales en Bastad y Umag, pero también acumuló problemas físicos que lo llevaron a retirarse de los dos principales torneos de preparación del US Open, los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati.

En trayectoria inversa, Etcheverry ha ido repuntando en las últimas semanas y sumó tres victorias entre Canadá y Cincinnati.

En Nueva York se vio beneficiado por el torrente de ocho doble faltas de Ugo Carabelli, por ninguna de Etcheverry, y de 22 errores no forzados.

El tenista porteño desperdició su única oportunidad de quebrar el sólido servicio de Etcheverry, que firmó 10 aces.