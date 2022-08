Visten a su hija con ropa Gucci pero están tapados de deudas: “No tenemos ni alfombra”

Cuidar las apariencias puede salir muy caro y cada vez hay más historias de quienes están dispuestos a todo por fingir tener un estilo de vida que no es el suyo. Estos casos reales inspiran guiones que arrasan en las plataformas de streaming, como el de Anna Delvey, quien convenció a toda la élite de Nueva York de que era una heredera alemana cuando no tenía dinero.

En otras ocasiones, son los padres los que, con el afán de hacer realidad los sueños de sus hijos, buscan cumplir cualquier capricho, aunque eso signifique estar en la bancarrota. Alan y Kelly McKenna participaron en el programa especial The 12 Year Old Shopaholic, and Other Big Spending Kids, donde confesaron la adicción -y obsesión- de su hija mayor, Chase, por los outfits de diseñador.

Hay una frase popular que señala que los padres le dan todo lo que no tuvieron a sus hijos, pero ¿cuánto es el límite? Para una pareja no hay ninguno y ser buenos va mucho más allá de la crianza y de cubrir las necesidades básicas, como la casa o el sustento. Significa comprarles accesorios de diseñador y ropa de lujo, aun cuando su capacidad financiera está en el límite.

En el documental de Channel 5 se conoció la historia de estos padres originarios de Bexley, Inglaterra, quienes formaron una familia con tres hijos: Reece, McKenzie y Chase. Tras dudarlo bastante, finalmente decidieron exponer su vida en el programa y confesaron la adicción de su hija mayor, que solo quería vestir Gucci y que se negaba a ponerse alguna marca común de retail. La cuestión no era su exótico gusto, sino que sus mismos padres arriesgaban todo su patrimonio con tal de comprarle esas prendas y de complacer cada uno de sus caprichos, porque para ellos ese era el sinónimo de ser buenos progenitores.

La pequeña Chase decidió que ella solo se vestiría con grandes marcas de lujo Red House

En el programa producido por Red House Televisión, la familia dio unas declaraciones que causaron polémica. “Tenía a mis hijos pequeños y sentía que si los vestía con ropas de diseñador, la gente creería que estaba haciendo un gran trabajo. Cuando nacieron todos llevaban ropa de diseñador y yo solo quería que mis hijos se vieran bien”, dijo Kelly en la emisión.

Sin alfombra, pero con marcas de diseñador

Debido a que esta fue la creencia que le transmitieron a sus hijos, que se acostumbraron a estos lujos desde que eran muy pequeños, con camisetas y atuendos de cientos de dólares, el mensaje fue muy claro para ellos.

La familia prefiere invertir en ropa de diseñador en lugar de ahorrar Red House

Los tres niños crecieron pensando que ese era el sinónimo de que sus papás eran buenos y que debían tener ese premio. No obstante, la realidad era mucho más profunda para esta pareja, porque Alan y Kelly utilizaban un dinero que no tenían para estas inversiones y, con cada capricho, se quedaron sin ahorros en su cuenta bancaria.

“No tenemos ahorros, vivimos todos los días tal y como está. Podríamos tener muchas deudas y todavía me iría a la cama a dormir tranquila. Cosas así no me preocupan. La gente me dice, mira, no tienes alfombra, pero tus hijos corren y juegan mientras visten ropa de Lacoste”, recordó Kelly.

La mujer se sinceró y dijo que en realidad todos estos comentarios no le afectaban, ya que ella planeaba seguir cumpliendo todos los deseos de Chase y de sus otros hijos. Incluso mencionó el poder de persuasión de la niña sobre su padre, porque con tan solo mover el dedo meñique, casi como si se tratara de una varita mágica, sabe que la tarjeta de crédito cumplirá todos sus deseos.

Aunque ya pasaron algunos años luego de que la familia de los McKenna decidió mostrar al mundo su estilo de crianza, aún no se sabe si lograron encontrar un sano equilibrio entre sus ingresos y egresos.