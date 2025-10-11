Exposición sobre visita de Monet a Venecia se inaugura en el Museo de Brooklyn

A sus 68 años, Claude Monet no quería viajar a Venecia en 1908. En ese momento trabajaba en sus famosas pinturas de nenúfares y solo a regañadientes accedió a acompañar a su esposa, Alice Hoschede.

Pero el tiempo que pasó allí fue uno de los más prolíficos de su obra y resultó en 37 pinturas, muchas de las cuales se exhiben desde este sábado en el Museo de Brooklyn, en Nueva York.

“Se enamoró de la ciudad, y tuvo allí un tiempo maravilloso con Alice”, dijo a la AFP Lisa Small, una de las curadoras de la muestra.

“Ellos querían regresar, pero Alice enfermó y tristemente murió” en 1911, explicó Small. “Entonces él terminó estas obras en Giverny en un estado de pesar y de duelo”.

La exhibición, que se prolongará hasta febrero de 2026, vuelve sobre los pasos del viaje de la pareja a Venecia por medio de las obras maestras que el pintor francés creó en la ciudad y de sus archivos, incluyendo postales y fotos.

Para la muestra se reunieron 19 pinturas. Muchas exhiben, en el icónico estilo del maestro impresionista, edificios arquitectónicamente asombrosos desde diferentes distancias y horas del día, siempre destacando el agua y sus reflejos.

En sí misma, Venecia es la segunda protagonista de la exhibición artística, en la que también se presentan trabajos sobre la ciudad de Canaletto (1697-1768), J.M.W. Turner (1775-1851) y John Singer Sargent (1856-1925).

El punto culminante de "Monet y Venecia" es una sala con las pinturas de Monet acompañadas de música, con una sinfonía creada para la ocasión por el compositor residente del museo, Niles Luther.

La pieza es un guiño a los críticos de arte que, "especialmente hacia el final de su carrera, hablaban de su obra en términos musicales, a través de una lente musical", dijo Small.

“Hablaban de la sinfonía de colores, la armonía de las pinceladas, las pinceladas siendo como una orquesta”, dijo.

