A cuánto asciende la fortuna de Canelo Álvarez: el boxeador mexicano del momento

Sául “Canelo” Álvarez es uno de los boxeadores más famosos de México, con un patrimonio impresionante gracias a los contratos televisivos y los premios por las peleas. Su fortuna está lejos de estancarse, ya que gracias a un contrato reciente, seguirá incrementando sus arcas.

Fortuna de Canelo Álvarez: patrimonio actualizado y contratos millonarios

El boxeador mexicano posee una fortuna estimada en 300 millones de dólares, de acuerdo con la información publicada en el sitio especializado Celebrity Net Worth. El oriundo de México construyó su fortuna desde los 15 años, pero solo entre 2018 y 2019 obtuvo US$95 millones por sus peleas.

ARCHIVO - Canelo Álvarez planea retirarse al finalizar su último contrato firmado (AP Foto/John Locher, archivo) John Locher - AP

El contrato más alto de su carrera hasta este año, lo había firmado en 2018, cuando DAZN y Golden Boy Promotions le ofrecieron al boxeador US$365 millones por varios combates, lo que incrementó de forma notable su patrimonio durante esos años.

Sin embargo, meses atrás, Canelo firmó un contrato de cuatro combates con el magnate Turki Alalshikh en colaboración con Riyadh Season, por US$400 millones, según ESPN. Una de ellas será contra Terence “Bud” Crawford, por el título de Campeón indiscutido el próximo sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Si bien el número final no trascendió, se estima que el tapatío embolsaría US$100 millones por la pelea contra Crawford, de acuerdo con The Athletic. El duelo fue catalogado por los expertos como una de las más importantes del siglo, motivo por el cual el combate será uno de los mejores pagos, lo que hará que Canelo incremente su fortuna.

Canelo Álvarez enfrentó a Terence Crawford en un combate estelar el 13 de septiembre de 2025 (Instagram/@canelo)

Canelo Álvarez no dejará herencia a sus hijos: qué dijo en entrevista

Sus cuatro hijos, Emily Cinnamon, Mía Ener, María Fernanda y Saúl Adiel, además de la bebé que nacerá en el mes de septiembre, no recibirán herencia por parte de su padre. Fue el propio Canelo quien confirmó esto en una entrevista con Miguel Gurwitz para Telemundo Sports.

El boxeador multicampeón y ganador de 63 peleas en el boxeo profesional, se mostró reacio a esto: “El dinero es mío, no tuyo”. Aunque también aclaró que sus hijos nunca pasarían necesidades, pero que tampoco llevarán una vida cómoda y de ricos gracias a los ingresos que él generó.

ARCHIVO - El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez hizo su gran fortuna gracias a los contratos televisivos (AP Foto/John Locher, archivo) John Locher - AP

Canelo profundizó tras una pregunta del periodista: “Ellos no tienen la vida garantizada. Te estoy dando las bases para hacer tu dinero. Tienes la oportunidad de hacer lo quieran, aquí estoy para apoyarte, para darte las herramientas que yo no tuve en su momento. Pero el dinero que ves es mío, no tuyo”.