A cuánto asciende la fortuna de LeBron James: leyenda absoluta de la NBA

LeBron James es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia de National Basketball Association (NBA). Pero además, gracias a sus enormes contratos y acciones publicitarias, el alero de Los Angeles Lakers ostenta una cuantiosa fortuna que lo ubica entre los deportistas con mayor patrimonio del mundo.

LeBron James: cuánto gana y cuántos millones acumula en contratos de la NBA

LeBron es el primer jugador activo de la NBA en convertirse en millonario: su patrimonio neto, de acuerdo a Forbes, asciende a 1300 millones de dólares. “The King” nació en Akron, Ohio, el 30 de diciembre de 1984. Tras una infancia complicada, firmó su primer contrato con el equipo de su ciudad en 2003.

LeBron entró a su 22° temporada como jugador de la NBA y se acerca su retiro Mark J. Terrill - AP

Con apenas 19 años, percibió un salario inicial de US$4 millones, que aumentó progresivamente con el paso de las temporadas. En 2007, renovó su vínculo por 13 millones anuales, al llegar a US$62 millones en ingresos totales antes de cumplir 25 años. Su impacto inmediato en la liga lo consolidó como la gran figura del equipo y una de las caras visibles de la NBA.

Tras siete años en Cleveland, tomó la polémica decisión de incorporarse al Miami Heat, donde formó un trío estelar junto a Dwyane Wade y Chris Bosh. En esa etapa, sumó otros US$64 millones adicionales en primas y salarios.

A los 30 años regresó a Cleveland, donde su salario ascendió a US$32 millones por temporada hasta 2017. Finalmente, firmó con Los Angeles Lakers, donde actualmente percibe US$52 millones anuales. En total, acumula US$581 millones en ingresos por contratos deportivos a lo largo de su carrera.

Los acuerdos publicitarios y patrocinios que hicieron millonario a LeBron James

Desde sus inicios supo capitalizar su imagen con acuerdos comerciales estratégicos. A sus 18 años, firmó su primer patrocinio con Nike. De acuerdo a Celebrity Net Worth, el acuerdo le pagó al basquetbolista US$90 millones durante siete años, es decir, US$12,8 millones anuales.

LeBron James adquirió una fortuna de US$581 millones solo en contratos AFP

Según Forbes, LeBron recaudó más de US$900 millones fuera de la cancha gracias a sus patrocinios e inversiones. Estas incluyeron desde participaciones en clubes de fútbol hasta incursiones en la industria de bebidas y medios de comunicación.

La más conocida es su participación en el Liverpool FC, club de la Premier League. A través de Fenway Sports Group, invirtió un 2% en el equipo, lo que hoy equivale aproximadamente en US$80 millones, según Swing Completo.

De esta manera, el oriundo de Ohio se coloca en la sexta posición de atletas mejores pagos en la lista de Forbes. LeBron aparece detrás de Cristiano Ronaldo, Stephen Curry, Tyson Fury, Dak Prescott y Lionel Messi.

La impresionante carrera de LeBron James en la NBA

Su carrera en la NBA es una de las más sobresalientes en la historia del baloncesto. Desde su debut en 2003 con los Cleveland Cavaliers, el jugador nacido en Akron, Ohio, demostró un talento excepcional que lo llevó a ser considerado un fenómeno desde sus primeros partidos.

LeBron James ganará US$52 millones anuales en Los Angeles Lakers Etienne Laurent - FR172066 AP

A lo largo de su trayectoria, LeBron jugó para Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers, al conseguir cuatro campeonatos y cuatro premios al Jugador Más Valioso en ocasiones (MVP, por sus siglas en inglés).

Su paso por Miami marcó una era dorada con dos títulos consecutivos (2012 y 2013), mientras que su regreso a Cleveland en 2016 culminó con una histórica victoria que rompió una sequía de más de 50 años para la ciudad. Con los Lakers, volvió a consagrarse campeón en 2020, al mostrar su vigencia.