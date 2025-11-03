A cuánto asciende la fortuna de Luka Doncic de Los Angeles Lakers: la estrella de la NBA

En el transcurso de una nueva temporada de la National Basketball Association (NBA), Luka Dončić regresó el pasado viernes en el triunfo de Los Angeles Lakers. Como uno de los basquetbolistas más talentosos de la liga, el esloveno posee una fortuna que asciende a decenas de millones de dólares, y la firma de un nuevo contrato en agosto elevó su salario.

En números: la fortuna de Luka Doncic, estrella de la NBA

Luego de brillar en el campeonato de la Euroliga y la Liga ACB, el esloveno firmó contrato con los Dallas Mavericks en 2018.

Tres años después acordó la extensión garantizada para un novato más grande en la historia de la liga.

Actualmente, en Los Angeles Lakers, ostenta un patrimonio neto de 100 millones de dólares, según Celebrity Net Worth.

Este año, en agosto, pactó una extensión de contrato de tres años y US$165 millones. Con esta acción, incrementó su salario anual de US$40 millones a US$55 millones, por lo que su fortuna continuará en aumento mientras se mantenga en actividad.

A su vez, en 2017 firmó un contrato de patrocinio de dos años con Nike, seguido en 2019 por un contrato multianual con Air Jordan. En 2023, Air Jordan extendió su acuerdo por seis años.

Entre sus propiedades figura una casa de 486 metros cuadrados en Dallas, Texas, por la que pagó US$2,7 millones en 2020. Más cerca en el tiempo, en septiembre de 2025, Luka gastó US$25 millones para adquirir una mansión en Manhattan Beach, California. En este último caso, la vendedora fue la tenista María Sharápova.

El recorrido de Luka Dončić por la NBA y su llegada a Los Angeles Lakers

El desempeño del basquetbolista esloveno en el Real Madrid en la temporada 2016-17 lo llevó a ser considerado por varios equipos de la liga estadounidense. Primero lo fichó la directiva de los Atlanta Hawks, que lo transfirió inmediatamente a los Dallas Mavericks. Tras varios éxitos en su primera temporada, fue seleccionado para el Juego de Estrellas de la NBA y el Primer Equipo All-NBA por primera vez en la siguiente. Luego, repitió el logro en 2020-21, 2021-22, 2022-23 y 2023-24.

Desde entonces, el deportista mantuvo un nivel elevado que lo colocó en el centro de los reflectores. En ese contexto, Los Angeles Lakers rompieron el mercado con su fichaje en febrero de 2025, una transacción que lo tomó por sorpresa. “No sabía cómo reaccionar, cómo actuar, qué decir”, expresó en diálogo con The Wall Street Journal. En su recorrido a través de la liga estadounidense, consiguió las siguientes distinciones:

Novato del Año en 2019

Mejor Quinteto de Novatos en 2019

All-Star de la liga: desde 2020 a 2024

Miembro del Mejor Quinteto de la NBA: desde 2020 a 2024

Máximo anotador en 2024

Luka Dončić en la NBA 2025: su desempeño en Los Angeles Lakers

Desde que arribó a las filas del equipo californiano, el basquetbolista continuó con su juego creativo y su destacada participación como un pilar ofensivo. En la temporada 2024-2025, promedió aproximadamente 28.2 puntos, 8.2 rebotes y 7.7 asistencias por partido en temporada regular, según ESPN.

El rendimiento de Doncic volvió a repetirse en los playoffs, con un promedio cerca de 30.2 puntos. Con una nueva temporada en marcha, que comenzó el martes 21 de octubre, sus números aún sorprenden: lleva una media de 41 puntos por partido, con 11.5 rebotes y 8.3 asistencias.

Tras un esguince y una contusión en la parte baja de la pierna izquierda, que lo marginaron de tres partidos, volvió a la cancha el pasado viernes. En la victoria sobre los Memphis, brilló nuevamente con 44 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias.