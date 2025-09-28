¿Adiós Atlanta?: el próximo equipo del venezolano Ronald Acuña Jr. después del Clásico Mundial en 2026

Ronald Acuña Jr., la gran figura venezolana de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), vuelve a ser tema de debate en la prensa deportiva de Estados Unidos. El jardinero tiene contrato asegurado con los Atlanta Braves hasta finales de 2026 —con opciones del club para extenderlo hasta 2027 o 2028—. Sin embargo, en los últimos días empezaron a circular versiones sobre un posible cambio de equipo tras el Clásico Mundial de Béisbol de ese año.

Rumores de traspaso: el futuro de Ronald Acuña Jr. en los Atlanta Braves

El medio especializado Swing Completo aseguró que dentro de la gerencia de los Braves existe preocupación por el futuro de Acuña Jr. La publicación destacó que los últimos dos años fueron complicados para Atlanta, en gran parte por una seguidilla de lesiones que afectaron a figuras clave como Spencer Strider, Chris Sale, Austin Riley y el propio venezolano.

Dentro de la gerencia de los Braves existe una "gran disyuntiva" entre mantener a Acuña como estandarte o arriesgarse a perderlo sin compensación en el futuro Colin Hubbard - FR172196 AP

De acuerdo con ese análisis, la pregunta dentro de las oficinas no es únicamente deportiva, sino también financiera. Aunque Acuña tiene 28 años recién cumplidos y todavía representa una pieza central, la incertidumbre sobre su estado físico podría condicionar una eventual extensión de contrato. Según el medio, la gran disyuntiva que enfrenta Atlanta es si mantenerlo como estandarte o arriesgarse a perderlo sin obtener nada a cambio en el futuro.

Boston Red Sox, posibles candidatos al fichaje de Ronald Acuña Jr.

Hace apenas dos semanas, otro debate alimentó el rumor. Patrick McAvoy, en un artículo publicado el 11 de septiembre, exploró la posibilidad de que los Boston Red Sox intentaran un movimiento de alto impacto para fichar al venezolano. Aunque en ese momento Boston se encontraba en plena lucha por un lugar en la postemporada, el nombre de Acuña apareció como parte de un hipotético escenario de traspaso.

El tema se originó en un segmento de MLB Network y luego fue retomado por Jim Riley, de BALLCAP Sports en YouTube, quien elaboró propuestas imaginarias de canje. En una de ellas, los Red Sox enviarían a Wilyer Abreu y al prospecto Brandon Clarke a Atlanta. El comentarista incluso barajó una versión más amplia con cuatro jugadores, entre ellos el lanzador Kutter Crawford y Jhostynxon García, antes de reducir la oferta.

Is it time to explore the possibility of trading Ronald Acuña Jr.?



Greg, @Plesac19 and Harold discuss on #MLBTonight. pic.twitter.com/qCXC7u79kW — MLB Network (@MLBNetwork) September 8, 2025

En palabras del analista: “No puedo imaginar un mundo en el que Ronald Acuña Jr. se vaya solo por dos jugadores”. McAvoy, sin embargo, matizó el debate y recordó que el contrato del venezolano todavía está bajo control del club hasta 2028 mediante opciones, por lo que una salida inmediata sería poco probable.

Posibles destinos: ¿qué equipos tienen la capacidad de ir por Acuña Jr.?

Las especulaciones señalan que, de estar disponible, prácticamente las 29 franquicias de MLB harían espacio para un talento de su magnitud. Pero el precio a pagar no sería bajo y solo un puñado de organizaciones podrían asumir un movimiento de tal magnitud.

Ronald Acuña Jr. mantiene impresionantes estadísticas en la temporada 2025 a pesar de jugar solo 92 partidos por lesiones Mike Stewart - AP

Algunos de los nombres que aparecen en la conversación incluyen:

Boston Red Sox : cuentan con un sistema de ligas menores profundo y estarían en condiciones de ofrecer varias piezas atractivas.

: cuentan con un sistema de ligas menores profundo y estarían en condiciones de ofrecer varias piezas atractivas. New York Yankees : necesitan un acompañante de peso para Aaron Judge y Acuña encajaría como rostro de la franquicia.

: necesitan un acompañante de peso para Aaron Judge y Acuña encajaría como rostro de la franquicia. San Francisco Giants : un equipo con mercado grande que busca un bate estelar para revitalizar su proyecto.

: un equipo con mercado grande que busca un bate estelar para revitalizar su proyecto. Houston Astros: acostumbrados a competir en la élite, tendrían interés en sumar a un MVP para extender su ventana de éxito.

Ronald Acuña Jr. en números: un perfil que seduce a todos

Más allá de los rumores, las estadísticas muestran por qué el venezolano sigue siendo uno de los jugadores más valiosos de las Grandes Ligas. Apodado “El de La Sabana”, debutó en 2018 y desde entonces acumuló ocho temporadas de impacto. Su mejor año fue 2023, cuando jugó 159 partidos, conectó 217 hits, sumó 41 cuadrangulares y se robó 73 bases.

La temporada 2023 fue la mejor en la carrera de Acuña: jugó 159 partidos, conectó 217 hits, logró 41 cuadrangulares y se robó 73 bases David Dermer - FR171035 AP

En 2025, a pesar de disputar solo 92 encuentros por problemas físicos, dejó cifras notables:

Promedio de bateo : 0.284.

: 0.284. Porcentaje de embasado (OBP) : 0.414.

: 0.414. Slugging (SLG) : 0.511.

: 0.511. OPS : 0.925.

: 0.925. Home runs : 20.

: 20. Carreras impulsadas: 40.

En total, su carrera en MLB hasta ahora incluye más de 900 hits, 185 jonrones y un promedio global de 0.289, números que lo colocan entre los jardineros más completos de la liga.