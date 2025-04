Polémicas declaraciones del venezolano Ronald Acuña Jr. lo dejan en el ojo del huracán de las Grandes Ligas

Ronald Acuña Jr. fue noticia por una declaración que lo dejó en el centro de la polémica de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés). En específico, el venezolano de los Bravos de Atlanta criticó a su propio entrenador, Brian Snitker, a quien le cuestionó su manejo con el error de su compañero Jarred Kelenic.

La crítica de Ronald Acuña Jr. a Brian Snitker por no sacar a Jarred Kelenic tras su error

En un partido ante los Mellizos, Kelenic fue eliminado en segunda base tras no avanzar de inmediato desde primera luego de un batazo de su compañero. Al no reaccionar a tiempo, la defensa aprovechó para forzarlo y sacarlo.

El jugador venezolano quedó en el centro de la polémica por sus comentarios @ronaldacunajr13 (Instagram)

Fue entonces cuando Acuña comparó dicha situación con lo que le ocurrió a él en 2019, cuando fue sacado de un partido por algo similar. “Si fuera yo, estaría fuera de juego”, expresó en su cuenta personal de X (ex Twitter). Minutos más tarde y tras notar la repercusión que tuvo, decidió borrar la publicación. No obstante, ya era demasiado tarde.

Lo que siguió a esto fue una serie de comentarios que aumentaron aún más la tensión entre los Bravos y sus rivales en la división. Durante el juego del domingo, los Mets de Nueva York aprovecharon la presencia de Luisangel Acuña, hermano de Ronald, para lanzar una burla sutil pero directa.

Mientras Luisangel se preparaba para batear en la cuarta entrada, el marcador del Citi Field mostró su imagen acompañada por la frase: “Él no ha hecho ningún tuit hoy”. La ironía apuntó a la polémica generada por Ronald Acuña Jr. y convirtió el episodio en un nuevo capítulo de la rivalidad entre ambas franquicias.

Jeff Francoeur repudió el tuit de Ronald Acuña Jr.: “Sin valor y estúpido”

El exjugador de los Bravos Jeff Francoeur expresó su desacuerdo con las declaraciones de Ronald Acuña Jr. durante un programa de radio en 680 The Fan, en donde calificó el comentario como “sin valor y estúpido”.

Jeff Francoeur se mostró en desacuerdo con la actitud de Acuña Jr.

Para el exjardinero, este episodio fue una distracción innecesaria, justo cuando los Bravos intentaban superar un inicio de temporada complicado. “No lo vi el mensaje y ya no está. No he hablado con él”, agregó.

En tanto, recordó que Acuña había recibido apoyo de parte de Snitker en el pasado, como cuando el entrenador lo defendió en 2019 tras un incidente con los Marlins, en el que el bateador fue golpeado intencionalmente por un lanzamiento. También indicó que varias veces lo habían señalado por no correr con la suficiente intensidad. “¿Cómo vas a olvidar eso y ahora hacer esto?”, enfatizó.

La carrera de Ronald Acuña Jr. y su negocio paralelo al deporte

Pese a la controversia, la carrera de Ronald Acuña Jr. es de las más destacadas en el béisbol moderno: el venezolano tiene en su haber varios logros impresionantes, como ser el jugador más valioso de la Liga Nacional en 2023. Además, fue seleccionado cuatro veces (2019, 2021, 2022 y 2023) para el All-Star Games de la MLB.

Ronald Acuña Jr. ya invirtió parte de su fortuna en EE.UU. Instagram: @RonaldAcuñaJr13

Por otro lado, su actual salario refleja este enorme nivel como estrella de las Grandes Ligas. En la temporada 2019, el jugador latino firmó una extensión de contrato por ocho años y 100 millones de dólares, según reveló la MLB en su portal oficial.

Al margen del deporte, tiene un negocio paralelo: se asoció con Big Peach Car Wash, una cadena de autolavados. La sede queda en Kennesaw, Georgia, y ya cuenta con cinco ubicaciones operativas a lo largo de Estados Unidos. Según Swing Completo, Acuña Jr. se unió al proyecto a través de un acuerdo con Global Influencers Group, con el objetivo de impulsar la expansión de la marca.