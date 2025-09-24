¿Adiós Televisa?: María Celeste Arrarás responde tras supuesta cancelación de su programa en Univisión

Después de que trascendiera la supuesta cancelación de su programa en Televisa/Univisión, la periodista María Celeste Arrarás habló por primera vez sobre lo ocurrido, en medio de denuncias de censura política que también han involucrado a presentadores como Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

Por qué cancelaron el programa de María Celeste Arrarás

El programa Más fuerte que nunca, que iba a transmitirse por Televisa/Univisión, fue señalado como víctima de censura política. El periodista Pablo Padula difundió un video en redes sociales en el que aseguraba que la decisión respondió a presiones del presidente Donald Trump.

María Celeste Arrarás desconoce por qué no se transmite su programa en Televisa (Instagram @mariacelestearraras)

“Parece que María Celeste Arrarás es otra víctima de la censura política, de la tiranía de Donald Trump. Ya se sabe que por los mismos motivos que fueron cancelados Jimmy Kimmel y Stephen Colbert, María no va a salir al aire en Univisión”, indicó Padula.

Según el comunicador, las televisoras consideraron que las opiniones de Arrarás no se alineaban con la línea editorial de las cadenas. Además, mencionó que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) habría representado un obstáculo, al supuestamente responder a intereses políticos.

Padula lamentó el cierre de espacios para periodistas críticos en Estados Unidos y criticó que, en contraste, se brinden plataformas a otras figuras televisivas.

María Celeste Arrarás habla sobre la cancelación de su programa

La periodista María Celeste Arrarás habló por primera vez sobre la supuesta cancelación de su programa en Televisa/Univisión, tras los rumores de censura por parte de la televisora. Fue a través de un video con Pablo Padula en Tiktok, que la presentadora aclaró los rumores.

María Celeste Arrarás habla sobre la cancelación de su programa en Televisa/Univision

“Te cuento que estoy muy tranquila con todo esto. Como siempre estoy contenta con mi trabajo, que siempre lo hago al máximo y puedo decirte que todas las personas que vieron el producto final quedaron encantadas, yo estoy muy orgullosa del resultado final”, indicó Arrarás. “No sé por qué tienen engavetado el programa y tampoco sé si algún día vaya a salir al aire, nunca me han dado una explicación”.

La también escritora agregó que si el programa llega a salir en la televisión, de seguro le encantará al público, pero que ella desconoce qué pasará al respecto. “A mí me pagaron por hacerlo y se acabó el contrato. Ya vendrán más proyectos y si no, no pasa nada”.

Jimmy Kimmel regresa al aire tras cancelación

En paralelo, otro caso de censura en televisión generó polémica. El presentador Jimmy Kimmel volvió al aire el pasado 22 de septiembre, tras una suspensión temporal de su talk show en la cadena ABC.

Host Jimmy Kimmel habla en los Oscar el 12 de marzo de 2023, en el Teatro Dolby en Los Angeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Chris Pizzello - Invision

La decisión ocurrió después de sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk, lo que generó críticas y llevó a su salida momentánea. En su regreso, Kimmel ofreció disculpas: “Nunca fue mi intención minimizar el asesinato de un joven”, dijo al inicio de su monólogo, según informó la BBC.

Stephen Colbert y la ola de censura televisiva

El caso de Arrarás se suma a una lista de presentadores que han enfrentado consecuencias en los últimos meses. El comediante Stephen Colbert, conductor de The Late Show en CBS, también estuvo en el centro de la polémica por sus críticas políticas, lo que alimentó el debate sobre hasta dónde llegan los límites de la sátira y la opinión en televisión abierta.

Aunque cada cadena tiene autonomía editorial, las denuncias de presiones externas, especialmente atribuidas al gobierno de Trump, han intensificado la discusión sobre la independencia de los medios de comunicación en Estados Unidos.