¿Álvaro Morales se va de ESPN?: el desafortunado comentario que lo dejaría fuera de la TV mexicana

Álvaro Morales, uno de los comentaristas más reconocidos de ESPN, estaría a punto de cerrar una etapa de más de dos décadas en la cadena deportiva. Un columnista especializado aseguró que el conductor de Fútbol Picante dejaría la empresa tras un comentario que habría incomodado a un actor de Hollywood y a ejecutivos de Disney, compañía matriz de ESPN.

El comentario por el que Álvaro Morales saldría de ESPN

El 4 de septiembre de 2026, el columnista “El Francotirador” publicó en Récord que Televisa está en búsqueda de talentos nuevos para su cobertura de la Copa Mundial 2026.

Se dice que Álvaro Morales molestó a Pedro Pascal en una entrevista que no se transmitió en televisión (IMDb/Walt Disney Studios Motion Pictures)

De acuerdo con “El Francotirador”, FOX le ofreció a Álvaro Morales un trabajo en la cadena para formar parte de sus mesas de debate y dicho trato estaba a punto de cerrarse.

En la cobertura posterior sobre el tema, Récord explicó que la supuesta salida de Morales de ESPN no se debía solo a la oferta de la competencia, sino a un comentario que hizo el conductor mientras grababa una entrevista con Pedro Pascal.

De acuerdo con el medio deportivo, ESPN eligió a Álvaro Morales para entrevistar al protagonista de la película de Marvel The Fantastic Four: First Steps (Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos).

El comentarista de origen guatemalteco llegó con una gorra del equipo New York Yankees y la usó como pretexto para preguntarle a Pascal si conocía el resultado de la última Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB). En la final de 2024, Yankees perdió contra Los Angeles Dodgers.

Álvaro Morales también enfatizó que el equipo neoyorquino no ha vuelto a ser campeón de la MLB en más de 15 años. Según Récord, los comentarios de Morales se intensificaron al punto de molestar a Pedro Pascal.

El supuesto castigo de ESPN en contra de Álvaro Morales

Récord agregó que los directivos de ESPN se enteraron de lo que sucedió en la entrevista y tomaron represalias en contra del comentarista. Como el contrato de Álvaro Morales terminará en diciembre de 2025, se dijo que la cadena de televisión decidió no renovarlo.

Según Juan Pablo Fernández, a Disney no le gustó la entrevista y la cancelaron (X/@JuanPabloFdz)

Una versión alternativa de los hechos fue compartida por el conductor Juan Pablo Fernández. En X, Fernández respondió a un usuario que compartió una foto de Pedro Pascal caracterizado de Mr. Fantástico.

El conductor dijo que Álvaro Morales sí participó en una entrevista con Pedro Pascal y que sí “hizo cosas” que molestaron a los ejecutivos de Disney.

Fernández aclaró que el castigo que Morales recibió por su comportamiento no fue perder la renovación de su contrato con ESPN, sino que lo congelaron durante 15 días, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores.

La reacción de Morales y otros comentaristas ante el rumor

El mismo día que “El Francotirador” publicó los rumores sobre Álvaro Morales y su cambio de televisora, Morales compartió un video en su perfil de X. Sus seguidores asumieron que hablaría sobre las especulaciones.

Los seguidores de Álvaro Morales pensaron que hablaría sobre los rumores, pero solo mostró el proyector que tiene en su casa (X/@AlvaritoMorales)

“Tengo algo que contarles de este día. La verdad es que me siento bendecido de quién soy, de lo que tengo y de a lo que me dedico”, expresó el comentarista.

De forma congruente con su polémica reputación, Morales concluyó con la afirmación de que se sentía afortunado porque tiene un proyector que le permite ver varios eventos deportivos al mismo tiempo.

Días después, un usuario en X le preguntó a Juan Pablo Fernández si era cierto que Álvaro Morales se irá a FOX. “En lo de Álvaro Morales hay muchas mentiras”, respondió el conductor.

“La realidad es que ni TUDN ni FOX lo han buscado y no hay interés. Su contrato con ESPN se vence en enero del 2026 y lo más probable es que lo renueven”.

El periodista Ignacio “El Fantasma” Suárez compartió esa misma postura. El día que Récord publicó la columna de “El Francotirador”, Suárez aseguró en X: “Absolutamente falso ese fichaje. Ni interés hay”.