Ana María Polo, estrella de Telemundo, defendió a los migrantes en Estados Unidos: “Es difícil ser latino en este momento”

Ana María Polo, la presentadora más famosa de Telemundo, fue noticia en las últimas horas por sus declaraciones sobre la situación política y social de Estados Unidos. La reconocida abogada expresó su preocupación por la creciente discriminación hacia la comunidad latina en el país.

Qué dijo Ana María Polo sobre la realidad de los migrantes en Estados Unidos

La figura televisiva, conocida por el popular programa Caso cerrado (Telemundo), habló sobre el trato que reciben los inmigrantes y las comunidades latinas en Estados Unidos. “Es difícil ser latino y no sentirse discriminado en Estados Unidos en este momento”, sostuvo la doctora Polo en una entrevista con El País.

La doctora Ana María Polo se mostró preocupada por las políticas del gobierno de Trump, que afectan negativamente a los inmigrantes y latinos (AnaMaríaPolo/Archivo)

De acuerdo con la abogada, la situación de los hispanos se volvió más compleja en los últimos años debido a las políticas de Donald Trump. “La división en el país es muy grave, muy fea. Hay una discriminación clara, contundente, enfocada contra los latinos”, afirmó.

“Hay muchísimos [inmigrantes] que cumplían con la ley y se les maltrata y perfila racialmente, y eso no está bien. Este país se construyó con inmigrantes”, agregó la presentadora.

Polo cuestionó, además, que algunos senadores y congresistas cubanoamericanos del sur de Florida apoyen políticas que perjudican a los migrantes que viven legalmente en el país. También comparó el clima ideológico actual con el macartismo y advirtió sobre la creciente unión entre la iglesia y el gobierno, en especial en temas como los derechos de las mujeres, informó El País.

Ana María Polo aseguró que hay un retroceso en los derechos sociales y civiles (AnaMaríaPolo/Archivo) Gentileza Telefe

La historia migrante de Ana María Polo

Polo nació en La Habana en 1959 y emigró con su familia a Miami cuando tenía dos años. Más tarde se mudó a Puerto Rico, donde pasó buena parte de su infancia.

La Dra. Polo se dio a conocer en la televisión a través del programa de Telemundo Sala de parejas, en 2001, donde rápidamente conquistó al público. En 2005, este ciclo se convirtió en Caso cerrado, que durante casi dos décadas fue uno de los más vistos en el mundo hispano y la llevó a alcanzar fama internacional, destacó Telemundo.

A lo largo de 18 años, se emitieron más de 2000 episodios entre 2001 y 2019. Su frase “He dicho, caso cerrado” se convirtió en un ícono cultural para millones de televidentes latinos.

A pesar de haber vivido toda su vida en Estados Unidos, la presentadora describió un panorama marcado por la polarización y la pérdida de valores democráticos. En su opinión, las políticas del expresidente Donald Trump profundizaron las tensiones raciales y sociales.

“Caso cerrado” es una etapa concluida, asegura la doctora Polo

Desde que finalizó su contrato con Telemundo, la doctora Polo recibió varias ofertas para regresar a la pantalla. Sin embargo, descartó la posibilidad de retomar Caso cerrado, el programa que la lanzó a la fama en América Latina.

“La televisión es complicada y yo no sé. La veo más complicada hoy en día”, manifestó la conductora a People. Polo sigue con la misma idea, ya que no considera adecuado el contexto actual en Estados Unidos, por las restricciones a la libertad de expresión.

Ana María Polo aseguró que no volvería a hacer el programa Caso Cerrado (AnaMaríaPolo/Archivo)

“No quiero ser Jimmy Kimmel ni Stephen Colbert. Quiero poder hacer un programa donde la libertad de expresión se respete de verdad, no se corte en pedacitos”, sostuvo la presentadora.

También comparó el clima político y cultural actual con el macartismo de los años cincuenta. Denunció la influencia de la religión en las decisiones gubernamentales y la imposición de dogmas en temas sociales.

A qué se dedica en la actualidad Ana María Polo

En la actualidad, Ana María Polo disfruta de un descanso merecido después de años de intensa actividad laboral. Dedica su tiempo al jardín, al mar y a promover la conciencia sobre el cáncer de mama, enfermedad que superó en 2003 tras una mastectomía radical.

“Mi compromiso principal en este momento es apoyar las causas que me apasionan, como la lucha contra el cáncer y la concientización sobre la discriminación. Mi misión es trabajar y aportar mi granito de arena para crear más conciencia y construir un mundo más justo en cada rincón a donde se escuche mi voz” consignó Hola!.

La conductora fue distinguida con el premio Mickey Leland por su compromiso humanitario. Desde 2021, la calle donde se grabó Caso cerrado en Hialeah lleva su nombre.

Con más de 30 millones de seguidores en redes sociales, Polo mantiene un vínculo cercano con su audiencia. Vive en Miami, donde aún recibe el afecto de quienes se acercan para agradecerle su labor y su trayectoria.