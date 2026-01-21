Buenas noticias para los boricuas: la leyenda del béisbol puertorriqueño elegido para el hall of fame de Cooperstown

Carlos Beltrán, exjugador de béisbol oriundo de Puerto Rico, fue elegido para integrar el Salón de la Fama de Cooperstown, el máximo reconocimiento individual de ese deporte. La consagración lo convierte en el sexto nativo de la isla en alcanzar este homenaje.

El anuncio oficial del ingreso de Carlos Beltrán al Salón de la Fama

La confirmación llegó el martes 20 de enero por la noche, durante una transmisión especial de MLB Network. Beltrán fue elegido en su cuarto intento dentro de la boleta de la Asociación de Escritores de Béisbol de América ( BBWAA , por sus siglas en inglés).

( , por sus siglas en inglés). En la misma jornada, Andruw Jones también recibió el llamado al Hall of Fame, tras necesitar nueve años de elegibilidad para lograr el respaldo necesario.

Ambos serán homenajeados formalmente el 26 de julio, durante la ceremonia de inducción que se celebrará en Cooperstown, Nueva York, junto a Jeff Kent, seleccionado por el Comité de la Era Contemporánea del Béisbol.

Para ingresar al Salón de la Fama, los candidatos deben alcanzar al menos el 75% de los votos. En esta terna participaron 425 boletas, lo que fijó el umbral de elección en 319 sufragios. Beltrán superó esa barrera con holgura al aparecer en el 84,2% de las papeletas, mientras que Jones obtuvo el 78,4%.

El camino de Carlos Beltrán hacia el Salón de la Fama

La elección de Beltrán completa un proceso de crecimiento constante en la consideración de los votantes. En su primer año de elegibilidad, en 2023, había recibido el apoyo del 46,5% de las boletas. Esa cifra subió al 57,1% en 2024, mientras que alcanzó el 70,3% en 2025.

“No hay duda de que hoy mi vida realmente cambió”, afirmó en diálogo con MLB Network tras recibir el reconocimiento. “Ser nombrado al Salón de la Fama, lo que esto significa para mí, para Puerto Rico, para nuestra familia y para nuestros proyectos en la isla promoviendo el béisbol, como la Carlos Beltrán Baseball Academy, es algo enorme. Hoy puedo decir que soy un miembro del Hall of Fame”, enfatizó.

Beltrán fue seleccionado en su cuarto intento con el 84,2% de los votos Instagram Carlos Beltrán

La carrera de Carlos Beltrán en la MLB: 20 temporadas en la máxima categoría

Beltrán disputó 20 temporadas en las Grandes Ligas y vistió los uniformes de Royals, Astros, Mets, Giants, Cardinals, Yankees y Rangers. Su irrupción fue inmediata: fue elegido Novato del Año de la Liga Americana en 1999 con Kansas City.

A lo largo de su trayectoria, fue seleccionado nueve veces al Juego de Estrellas, ganó tres Guantes de Oro y recibió dos Bates de Plata como jardinero central.

Beltrán es uno de apenas cinco jugadores en la historia de la MLB con al menos 500 dobles, 400 jonrones y 300 bases robadas, una lista que comparte con Willie Mays, Andre Dawson, Barry Bonds y Alex Rodríguez. Finalizó su carrera con 565 dobles, 435 cuadrangulares y 312 robos.

En materia de producción ofensiva acumulada, registró 1582 carreras anotadas y 1587 impulsadas, para convertirse en uno de los 38 peloteros que alcanzaron al menos 1500 en ambos rubros. Además, su tasa de éxito en robos de base fue del 86,4%, la más alta entre todos los jugadores con al menos 200 robos en la era de la bola viva, iniciada en 1920.

El boricua es uno de los únicos cinco peloteros en la historia de MLB con al menos 500 dobles, 400 jonrones y 300 bases robadas Bill Kostroun - FR51951 AP

Otro aspecto clave de su legado fue su rendimiento en playoffs. En 256 apariciones en postemporada, Beltrán bateó para .307 de promedio, con un porcentaje de embasado de .412 y un slugging de .609.

En los playoffs de 2004, conectó ocho jonrones, lo que igualó en ese momento un récord histórico. Junto a Derek Jeter, es uno de los dos únicos jugadores con promedio superior a .300, al menos diez jonrones y diez bases robadas en instancias decisivas.

Los seis beisbolistas de Puerto Rico que ahora integran el Salón de la Fama

Carlos Beltrán fue elegido al Salón de la Fama del Béisbol este 20 de enero, para convertirse en el sexto puertorriqueño nativo en lograrlo. La lista completa incluye: