Quién será el próximo venezolano en ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown en Grandes Ligas

La expectativa crece cada año entre los fanáticos del béisbol sobre quién será el próximo venezolano en ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown en las Grandes Ligas. Jugadores como Bobby Abreu, Omar Vizquel, Francisco “Kid” Rodríguez y Félix Hernández siguen en la boleta de votación de la Asociación de Cronistas de Béisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés), pero aún no han alcanzado el 75% necesario.

Los nombres de varios beisbolistas venezolanos todavía resuenan para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown. En las elecciones que se llevaron a cabo en 2025, cuatro de los 28 candidatos eran del país latinoamericano. Sin embargo, a pesar de contar con hitos relevantes en sus carreras para entrar, ninguno alcanzó el 75% de los votos de los electores de la BBWAA requeridos.

De acuerdo los puntajes de las elecciones de este año, compartidos por los representantes de la organización, los jugadores venezolanos que se mantienen en la boleta para entrar son:

Félix “El Rey” Hernández

El abridor lideró a la delegación venezolana durante las elecciones del 2025. En su primer año elegible a Cooperstown obtuvo el 20,6% de votos, es decir, un total de 81 voluntades positivas. Félix Hernández todavía sigue en juego para poder ingresar en la edición del 2026, o las siguientes, ya que, con al menos un 5% de los sufragios, los deportistas pueden permanecer en las boletas por hasta diez años.

De acuerdo a los especialistas de ESPN, aunque su carrera se desarrolló en equipos de los Marineros de Seattle que no tuvieron éxito en postemporada, Hernández cuenta con números individuales que lo posicionan como uno de los mejores.

“El Rey Félix” fue llamado seis veces al Juego de Estrellas, obtuvo dos títulos de efectividad y ganó el Premio Cy Young de la Liga Americana en 2010. También fue subcampeón del Cy Young dos veces. Los expertos consideraron que su juego y su importancia para la organización y la ciudad de Seattle respaldan su candidatura.

Bobby Abreu

En las elecciones de este año alcanzó el 19,5%, un total de 77 votos, por lo que continúa en carrera. Se trata del sexto año que el deportista se encuentra en las boletas para entrar al Salón de la Fama, pero todavía le quedan cuatro ediciones más para volver a intentarlo. El de este año fue el puntaje más alto, ya que en 2024 recibió el 14,8% de los sufragios.

Omar Vizquel

Por debajo se posicionó Omar Vizquel aunque con 17,8%, apenas un 0,1% más de lo que obtuvo durante las votaciones del año pasado. El campocorto es reconocido por sus 11 Guantes de Oro y su impacto como uno de los mejores defensores en la historia del béisbol.

Sin embargo, se encuentra bastante lejos del 75% necesario y le quedan solo dos años en las papeletas para llegar a Cooperstown.

Francisco “Kid” Rodríguez

Otro de los venezolanos que participaron en las votaciones de este año fue Francisco Rodríguez, que mejoró su puntaje respecto al año pasado al alcanzar el 10,2%, es decir, 40 apoyos. De cara al 2026, el Kid se mantiene como uno de los elegibles para el Salón de la Fama por cuarto año consecutivo.