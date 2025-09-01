Cuándo fue la última vez que Colombia ganó el Miss Universo y quiénes son sus reinas

Colombia dejó su huella en Miss Universo con dos reinas coronadas en el certamen internacional. Sin embargo, al igual que Venezuela y Puerto Rico, lleva varios sin conquistar el reconocido evento mundial: la última vez fue en 2014, en Miami.

Cuál fue la última vez que Colombia ganó el Miss Universo

Paulina Vega es la última colombiana que ganó el Miss Universo hasta el momento. La modelo recibió la corona en 2014 en el evento que se llevó a cabo en el FIU Arena de Miami, según Telemundo.

La colombiana Paulina Vega fue coronada Miss Universo en 2014 (Web/Prensa.com)

La modelo era una de las favoritas y cumplió con las expectativas. Vega nació en Barranquilla el 15 de enero de 1993 y es nieta de Elvira Castillo, mujer colombiana que fue nombrada Miss Atlántico en 1953.

La exreina de belleza es modelo desde los ocho años y destaca por hablar cuatro idiomas: español, alemán, inglés y francés. Cuando compitió por ser reina de belleza de su país, obtuvo la puntuación máxima del jurado en cada una de sus presentaciones.

El día de su coronación, Paulina Vega venció en la final a la estadounidense Nia Sánchez, quien obtuvo el segundo lugar. En su discurso habló de la perseverancia del pueblo colombiano.

Paulina Vega comparte fotos de su día a día en su cuenta de Instagram (Instagram/@paulinavegadiep)

La modelo ganó Miss Universo en 2014 cuando tenía 22 años y recibió la corona por parte de la ganadora del año anterior, la modelo Gabriela Isler, originaria de Venezuela.

Quién era Luz Marina Zuluaga, la primera colombiana en ganar Miss Universo

La primera de las dos colombianas que ganó la corona fue Luz Marina Zuluaga, quien obtuvo el título de Miss Universo en 1958.

La famosa falleció en diciembre de 2015 a los 77 años, según Excelsior, mientras se encontraba en la ciudad de Manizales, al noroeste de Bogotá, lugar en el que creció tras ser llevada por sus padres desde muy pequeña.

Fue en esa misma ciudad en donde Zuluaga participó en el concurso de belleza departamental que tuvo lugar en 1957. Tras ganar, representó a Caldas en el reinado nacional y obtuvo el segundo lugar en el certamen que se celebró en Cartagena.

Luz Marina Zuluaga obtuvo el título de Miss Universo en 1958 (FB/Luz Marina Zuluaga)

Pese a no recibir la corona de Colombia, la modelo obtuvo el pase a Miss Universo luego de que la reina Doris Gil Santamaría renunciara al título para poder contraer matrimonio.

Fue así como Luz Marina Zuluaga viajó a Estados Unidos para representar a su país y fue nombrada la mujer más hermosa del mundo en julio de 1958.

Luego de que terminara su mandato como Miss Universo, se casó con Enrique Vélez, quien era otorrinolaringólogo y con quien tuvo cuatro hijos: Carlos Enrique, Juan Pablo, Marcelo y Andrea.

Quién representará a Colombia en Miss Universo 2025

Colombia aún no nombró a su candidata para la edición 2025 del certamen, el cual se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre en Tailandia.

La elección se hará a través de un reality show: RCN presentó los nombres de las candidatas para el concurso de belleza nacional, en el que deberán demostrar su capacidad para representar al pueblo a nivel internacional.

Algunas de las mujeres que compiten por el título de Miss Universo Colombia este 2025 son: