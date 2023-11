escuchar

Shakira fue una de las celebridades más importantes en la entrega 24 de los Latin Grammy, que se llevaron a cabo en Sevilla, España, y a los que fue acompañada de dos invitados especiales: Milan y Sasha, quienes se han convertido en sus compañeros inseparables en las presentaciones. Los pequeños, vestidos en blanco, compartieron la emoción de ver a su mamá triunfar arriba del escenario, donde ella les dedicó un mensaje muy especial, con una promesa que pareció marcar un cierre.

Orgullosa por el alcance de sus canciones más recientes y por el impacto que han tenido en la industria musical, con millones de reproducciones, Shakira hizo un compromiso arriba del escenario: “Se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa porque se lo merecen. Desde ya estoy pensando en lo que está por venir, en las canciones que voy a escribir, en las giras que estoy por hacer, en el público con el que voy a compartir, porque como dice un amigo, ‘en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro’”, comentó visiblemente conmovida, mientras recibía el aplauso del público tras ganar Mejor Canción del Año por el tema “Music Sessions, Vol. 53″, que produjo con el argentino Bizarrap.

Ese tema, que creó luego de su separación del exfutbolista Gerard Piqué, potenció el éxito actual de la colombiana y también la hizo merecedora del reconocimiento de Mejor Canción Pop, de nuevo al lado del DJ argentino, quien le dio todo el protagonismo. En ese momento, le dedicó unas palabras al público hispano.

“Quisiera también compartirlo con mi público latino en España, Colombia, Latinoamérica, Estados Unidos. El público que me ha llevado a cumbres altísimas, esos lugares que soñé desde que era una niña y a quienes le debo todo. También quiero compartirlo con mi público español que ha estado acompañándome en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles y duros que he pasado en esta tierra que tanto he querido, pero que ni un solo día han dejado de darme cariño, apoyo, eso jamás se me olvidará”, dijo Shakira, palabras que provocaron una sonrisa en el actor español Antonio Banderas, quien recibió un reconocimiento especial en esa noche de los Grammy Latino 2023.

Los Latin Grammy 2023: las perlitas de la noche

La música urbana pisa fuerte en las premiaciones a lo mejor de la música. Uno de los primeros ganadores de la gala fue Bad Bunny, quien se llevó a casa dos galardones: uno con Eladio Carrión por Mejor Canción Rap/Hip-Hop, y otro con el Grupo Frontera, por Mejor Canción Regional mexicana.

Bizarrap fue uno de los rotundos ganadores en la noche de los Latin Grammy @bizarrap / Instagram

Los argentinos también se impusieron: Nathy Peluso triunfó por Mejor Video Musical por el corto “Estás buenísimo”; Bizarrap fue otro de los rotundos ganadores de la noche, tras haber ganado en cuatro ocasiones: con Shakira se llevó los premios por Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Canción Pop; mientras que con Quevedo por Mejor Canción Fusión/interacción Urbana. El Quinteto Astor Piazzolla ganó el gramófono por Mejor álbum de tango y Dante Spinetta se llevó el premio por Mejor canción alternativa, gracias a “El lado oscuro de mi corazón”.

