El actor colombiano que pasó de trabajar en famosas telenovelas a ser repartidor en EE.UU.

La historia de un actor colombiano ha tomado relevancia en los últimos días, debido a que reveló en una entrevista cómo ha sido su vida desde que llegó a EE.UU. Andrés Felipe Martínez decidió pasar de las novelas a trabajar como repartidor, conductor de una camioneta para pasajeros y hasta limpieza de casas, con el objetivo de tener un sustento para sus hijos.

Andrés Felipe Martínez: de las telenovelas a conductor y repartidor en EE.UU.

Reconocido por sus papeles en telenovelas como Pedro el escamoso, Las aguas mansas, Pasión de gavilanes, La mujer en el espejo, Victorinos y Narcos, Martínez tomó la decisión de dejar Colombia en 2021 para buscar nuevas oportunidades de empleo en Estados Unidos, una situación que lo alejó de su trabajo ante las cámaras.

Andrés Felipe Martínez encarnó al personaje del mayordomo Malcom Ríos en la telenovela Pasión de gavilanes IMDb

El actor habló hace unos días para el programa colombiano Lo sé todo, en la charla explicó que cuando llego a EE.UU. muchos le dijeron que se conseguía trabajo fácil, pero para él la situación fue complicada. “Me tocaba levantar cajas, 100 libras. Por ejemplo, cajas que iban para Venezuela o para Colombia con comida”, agregó.

También señaló que desde hace dos años trabaja para una empresa de renta de autos en Florida. “Aquí yo traigo gente del aeropuerto y, además, hago otro trabajo que es como repartir comida”, dijo. “Yo me bajo de la van y hay clientes que me reconocen y se empiezan a tomar fotos conmigo”.

Acerca de cómo se siente, indicó: “No me duele el ego. Además, por lo que te digo, les estoy dando de comer a mis hijos y eso para mí es mejor que cualquier otra cosa”.

El actor, que inició su carrera en 1983, no ha dejado del todo su carrera, ya que aunque su principal fuente de ingresos es la conducción de la camioneta, ha hecho algunos trabajos como actor en obras de teatro.

Hizo televisión en Colombia, pero lo cambió todo por una visa como inmigrante en Florida

En una entrevista de 2022 con La Red, de Caracol Televisión, el actor colombiano reveló que cuando llegó a Florida se desempeñó en una empresa de limpieza de casas, y en ese momento era parte de una compañía de mensajería.

“Decidí tomarlo como un riesgo y decidí venir a darles aquí en los Estados Unidos la oportunidad a mis hijos de tener un futuro. Yo vine acá primero a erradicarme, quedarme legalmente. Ya tengo social security, ya tengo permiso de trabajo”, dijo.

Así promociona en redes sociales su actual trabajo Instagram @andresfelipemartinezoficial

“Conseguí una abogada para buscar la visa de talento o habilidades especiales. Como yo digo, yo no tengo ni talento ni habilidades especiales, pero tengo 40 años de experiencia, y eso me ha servido”, agregó.

Martínez indicó que seguramente si no tuviera mis hijos estaría en Colombia. “Aquí se sufre mucho”. Advirtió que las condiciones son muy difíciles, pero hay una gran diferencia en cuanto a la economía, ya que mientras en su país natal su trabajo no me daba para comer, en EE.UU. sí.

“No solamente me da para comer y mandarle plata a mis hijos, sino también para ahorrar. Yo ahorro en la comida, porque casi no como; ahorro en la vivienda, porque vivo en una casa compartida con otras personas”, dijo.

Precisó que lo que vive es un sacrificio por el futuro de sus hijos y de él mismo, y que no tiene pensado dejar Estados Unidos, pese a que en momentos su vida se ha complicado: “De aquí me tienen que sacar arrastrado para yo irme”.