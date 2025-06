Orgullo cubano: es un famoso actor y revela la emotiva experiencia que vivió en Nueva York

El actor Alejandro Cuervo compartió una experiencia que vivió con un connacional durante un viaje a Nueva York. En medio de la ola de calor en Estados Unidos, fue a un patio de comidas y un trabajador cubano tuvo con él un gesto desinteresado. “Gracias a todos por la amabilidad donde quiera que esté”, manifestó el artista.

El empresario y actor cubano visitó la ciudad neoyorkina y compartió la experiencia en su cuenta de Instagram. “Hola, mi gente linda. Estamos en Nueva York, como todo el mundo sabe. Y las cosas que me pasan con los cubanos que me encuentro en todos lados...”, comenzó en el video.

El actor aseguró que el calor en la ciudad era “sofocante” y que un trabajador cubano del patio de comidas Time Out Market se le acercó y le ofreció dos botellas de agua sin cobrarle. “Llega un cubano que trabaja aquí y me dice ‘aquí tienes dos aguas que van por la casa, que aquí hay tremendo calor”, relató Alejandro Cuervo.

Y con la cámara mostró al empleado del lugar: “Aquí está mi coterráneo”. "Esto no tiene precio, ni precedente. Los quiero mucho", manifestó al concluir el video.

En la publicación agregó un agradecimiento a todos sus seguidores por el recibimiento durante su viaje en Estados Unidos: “Gracias a todos los cubanos por tanto cariño y amabilidad donde quiera que esté”.

¿Se queda Alejandro Cuervo en Estados Unidos?

Cuervo se encuentra en Estados Unidos por un viaje de turismo. En medio de las recientes restricciones que impuso la administración Donald Trump a los migrantes de Cuba, su visita ha generado polémica y cuestionamientos. Sin embargo, obtuvo su visa en un tercer país para ingresar a Estados Unidos.

“Me pidieron detalles de 15 y 20 años atrás de mi vida, sobre todas mis cuentas y todos mis proyectos”, aclaró el artista a Univision desde el aeropuerto de Miami, antes de volar a Nueva York.

En medio de las restricciones de Trump a los cubanos, el viaje de Cuervo a Nueva York generó polémica Instagram: alejandrocuervo_oficial

Ante la consulta de si tenía alguna conexión con el gobierno estadounidense por haber logrado ingresar a EE.UU. respondió: “Fui investigado al 100% y si estoy aquí por algo será”.

En esa línea, el intérprete fue criticado por no manifestarse en contra del régimen cubano, ni en contra de las decisiones de Trump. “A mí en Cuba nadie me dice lo que tengo que decir, yo sé lo que tengo, lo que puedo decir. Sé cómo funciona mi país. Sin embargo, llego a los Estados Unidos y me están esperando con una consigna, ‘dila o eres mi enemigo’”, lamentó.

Y apuntó: “Cuba está en un momento terrible, no son secreto para nadie los problemas económicos, sociales, políticos que existen. Yo soy artista, soy actor y nunca tomaría ninguna decisión que pueda ir en contra de mí o mi familia”, apuntó.

El hecho de que Cuervo viajara primero a España y luego a Estados Unidos acompañado de su esposa Arletis y sus dos hijos, Aston y Bastian, intensificó los rumores sobre su migración a otro país.

Sin embargo, el cubano aclaró que no tiene intenciones de quedarse en suelo estadounidense. “La situación en Cuba es terrible, pero tiene que haber gente que se quede ahí y que lo apoye. Para mí no es una vía arriesgar mi libertad, yo vivo en Cuba, pero soy un hombre totalmente libre“, concluyó.