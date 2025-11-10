El consejo que Marc Anthony le dio a Bad Bunny para el Super Bowl en EE.UU.: “Me recuerda a mí”

La noticia de que Bad Bunny será el encargado del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 ha generado todo tipo de reacciones en la industria musical. Una de las más destacadas fue la de Marc Anthony, quien expresó su respaldo total al puertorriqueño y le envió un mensaje de aliento antes de su presentación.

Cuál es el consejo que dio Marc Anthony a Bad Bunny para el Super Bowl 2026

Marc Anthony, quien ya participó en el medio tiempo del Super Bowl XXXVI interpretando “America the Beautiful”, habló con The Rolling Stone sobre la oportunidad histórica que tendrá Bad Bunny y la conversación que mantuvo recientemente con él.

Bad Bunny Marc Anthony son amigos desde hace años (Instagram @marcanthony)

“Cada vez que hablo con él, le digo que sea responsable con el riesgo y la responsabilidad que asume, porque representar su cultura y su música ante el mundo entero es una gran responsabilidad”, comentó el intérprete de Vivir mi vida.

El cantante, ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, añadió que confía plenamente en que Bad Bunny ofrecerá un show inolvidable y que será un momento clave para consolidar el poder global de la música latina.

Ambos artistas mantienen una amistad cercana desde hace una década, y compartieron escenario recientemente durante la gira “Debí tirar más fotos” en Puerto Rico, donde celebraron su herencia musical y su amor por la cultura latina.

Marc Anthony se prepara para su residencia en Estados Unidos después del Super Bowl

Según la revista, Marc Anthony se alista para iniciar una residencia en Estados Unidos que recorrerá toda su trayectoria musical, con una serie de conciertos en el Teatro BleauLive del Fontainebleau Las Vegas, programados para comenzar un día después del Super Bowl 2026.

Esta imagen publicada por NBC muestra al actor y cantante Bad Bunny, a la izquierda, y a la nueva integrante del elenco Veronika Slowikowska detrás del escenario el 30 de septiembre de 2025, mientras filman anuncios promocionales para el episodio de "Saturday Night Live" de esta semana en Nueva York. (Rosalind O'Connor/NBC via AP) Rosalind O'Connor - NBC

“Le dediqué toda mi vida a la música, y la música me dio vida. Les pido a los jóvenes que hagan lo mismo: que no lo vean como fama o dinero, sino como una forma de vida”, señaló el artista.

Además de Bad Bunny, Marc expresó admiración por Maluma, Beéle y Christian Nodal, a quienes considera representantes de una nueva generación que mantiene vivo el legado latino.

Cuándo será el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny

El Super Bowl LX se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, casa de los 49ers de San Francisco, ubicado en Santa Clara, California, según el sitio oficial de la NFL.

Bad Bunny será el encargado del medio tiempo del Super Bowl 2026 (nfl.com)

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, se convertirá en el primer artista latino en solitario en liderar el espectáculo de medio tiempo del evento deportivo más visto en Estados Unidos.

“Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Dile a tu abuela que seremos el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX”, dijo el cantante en entrevista con la NFL.

La elección del artista puertorriqueño ha dividido opiniones en Estados Unidos. Mientras millones celebran el avance de la representación latina en la cultura pop, algunos sectores conservadores han criticado la decisión e incluso han impulsado una petición para reemplazarlo con el cantante country George Strait.

Pese a la polémica, expertos del entretenimiento coinciden en que la actuación de Bad Bunny podría marcar un punto de inflexión para los artistas hispanos, consolidando el papel de la música urbana y latina en el escenario global más importante del deporte.