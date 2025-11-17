Miss Universo 2025: quién es Naima Acosta, la candidata de raíces mexicanas que representa a Suiza

Miss Universo 2025 se celebrará el próximo 21 de noviembre en Tailandia y las candidatas buscan destacarse en la competencia. Una de ellas es Naima Acosta, “la otra mexicana” que compite en el certamen y representa a Suiza.

Quién es Naima Acosta, Miss Universo Suiza 2025

Naima Acosta, actual Miss Suiza 2025, nació en Giubiasco, en el cantón de Tesino, al sur de Suiza. Posee raíces biculturales, ya que es hija de madre suiza (oriunda del mismo lugar) y padre mexicano, destacó Hola!.

Naima Acosta vivió en México cuando tenía entre 9 y 14 años (Instagram/@naima.aco)

Aunque domina el español desde su nacimiento, su fluidez se consolidó tras vivir en México entre los 9 y 14 años, y por eso se la conoce como “la otra mexicana” en el certamen, además de Fátima Bosch, representante oficial del país.

Durante su estancia en México, Naima exploró diversas disciplinas como las artes marciales y la gimnasia, y cultivó su pasión por el arte, con técnicas de pintura como la acuarela, el óleo y el acrílico.

El divorcio de sus padres derivó en su regreso a Suiza, país donde finalizó su formación académica y se desempeñó en el sector comercial antes de incursionar en el mundo del modelaje y los concursos de belleza, según Excélsior.

Naima Acosta domina a la perfección el español por sus raíces mexicanas

Durante las actividades de la concentración en Tailandia, la joven se comunica sin problemas con las postulantes latinas, así como con otras reinas en diversos idiomas.

Naima Acosta tiene raíces mexicanas por su padre (Instagram/@naima.aco)

La representante dijo en una entrevista: “Hablo español porque mi papá es mexicano. Viví en México entre los 9 y los 14 años, y pues ahí aprendí el español, bueno, desde que nací yo lo sabía”, citó Telemundo.

Cuándo y dónde será la ceremonia final de Miss Universo 2025

La gran final de la 74ª edición del certamen de Miss Universo 2025 será el viernes 21 de noviembre y tendrá lugar en el Impact Arena de Bangkok, Tailandia, destacó Pageant Circle.

Victoria Kjær Theilvig, será la encargada de coronar a la ganadora de Miss Universo 2025 (Archivo) Foto Facebook Miss Universe

La actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca, entregará su corona a su sucesora al finalizar el evento. La edición de este año, marca la cuarta vez que Tailandia acogió el prestigioso certamen de belleza después de 1992, 2005 y 2018.

El certamen se podrá sintonizar a través del canal de YouTube de Miss Universo. En Estados Unidos, se puede ver por Telemundo, y también estará disponible por medio del servicio streaming Peacock, consignó The Arizona Republic.

Cómo continúa la agenda de las candidatas en Miss Universo 2025

Desde la página oficial de Miss Universo compartieron las actividades de las candidatas para los próximos días. La agenda queda de la siguiente manera:

17-18 de noviembre - Ensayo de los próximos eventos

- Ensayo de los próximos eventos 19 de noviembre – Competencia de trajes nacionales y competencia preliminar

– Competencia de trajes nacionales y competencia preliminar 20 de noviembre – Ensayo general para la final

– Ensayo general para la final 21 de noviembre – Gran final de Miss Universo 2025

Miss Suiza intentará conseguir la primera corona para su país (Instagram/@naima.aco)

Los países con más coronas de Miss Universo

Suiza no tiene ninguna corona de Miss Universo. Los países con la mayor cantidad de coronas son Estados Unidos (9), Venezuela (7) y Puerto Rico (5), explicó CNN.

La lista de los países con mayores coronas queda de la siguiente manera: