Miss Universo 2025: quién es Naima Acosta, la candidata de raíces mexicanas que representa a Suiza
La participante logró captar la atención de todos por su identidad bicultural
Miss Universo 2025 se celebrará el próximo 21 de noviembre en Tailandia y las candidatas buscan destacarse en la competencia. Una de ellas es Naima Acosta, “la otra mexicana” que compite en el certamen y representa a Suiza.
Quién es Naima Acosta, Miss Universo Suiza 2025
Naima Acosta, actual Miss Suiza 2025, nació en Giubiasco, en el cantón de Tesino, al sur de Suiza. Posee raíces biculturales, ya que es hija de madre suiza (oriunda del mismo lugar) y padre mexicano, destacó Hola!.
Aunque domina el español desde su nacimiento, su fluidez se consolidó tras vivir en México entre los 9 y 14 años, y por eso se la conoce como “la otra mexicana” en el certamen, además de Fátima Bosch, representante oficial del país.
Durante su estancia en México, Naima exploró diversas disciplinas como las artes marciales y la gimnasia, y cultivó su pasión por el arte, con técnicas de pintura como la acuarela, el óleo y el acrílico.
El divorcio de sus padres derivó en su regreso a Suiza, país donde finalizó su formación académica y se desempeñó en el sector comercial antes de incursionar en el mundo del modelaje y los concursos de belleza, según Excélsior.
Naima Acosta domina a la perfección el español por sus raíces mexicanas
Durante las actividades de la concentración en Tailandia, la joven se comunica sin problemas con las postulantes latinas, así como con otras reinas en diversos idiomas.
La representante dijo en una entrevista: “Hablo español porque mi papá es mexicano. Viví en México entre los 9 y los 14 años, y pues ahí aprendí el español, bueno, desde que nací yo lo sabía”, citó Telemundo.
Cuándo y dónde será la ceremonia final de Miss Universo 2025
La gran final de la 74ª edición del certamen de Miss Universo 2025 será el viernes 21 de noviembre y tendrá lugar en el Impact Arena de Bangkok, Tailandia, destacó Pageant Circle.
La actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca, entregará su corona a su sucesora al finalizar el evento. La edición de este año, marca la cuarta vez que Tailandia acogió el prestigioso certamen de belleza después de 1992, 2005 y 2018.
El certamen se podrá sintonizar a través del canal de YouTube de Miss Universo. En Estados Unidos, se puede ver por Telemundo, y también estará disponible por medio del servicio streaming Peacock, consignó The Arizona Republic.
Cómo continúa la agenda de las candidatas en Miss Universo 2025
Desde la página oficial de Miss Universo compartieron las actividades de las candidatas para los próximos días. La agenda queda de la siguiente manera:
- 17-18 de noviembre - Ensayo de los próximos eventos
- 19 de noviembre – Competencia de trajes nacionales y competencia preliminar
- 20 de noviembre – Ensayo general para la final
- 21 de noviembre – Gran final de Miss Universo 2025
Los países con más coronas de Miss Universo
Suiza no tiene ninguna corona de Miss Universo. Los países con la mayor cantidad de coronas son Estados Unidos (9), Venezuela (7) y Puerto Rico (5), explicó CNN.
La lista de los países con mayores coronas queda de la siguiente manera:
- Estados Unidos: 9 coronas con Miriam Jacqueline Stevenson (1954), Carol Laverne Morris (1956), Linda Jeanne Bement (1960), Sylvia Louise Hitchcock (1967), Shawn Nichols Weatherly (1980), Chelsi Mariam-Pearl Smith (1995), Brook Antoinette Mahealani Lee (1997), Olivia Frances Culpo (2012) y R’Bonney Nola Gabriel (2022).
- Venezuela: 7 coronas con Maritza Sayalero Fernández (1979), Irene Lailin Sáez Conde (1981), Bárbara Palacios Teyde (1986), Yoseph Alicia Machado Fajardo (1996), Dayana Sabrina Mendoza Moncada (2008), Stefanía Fernández Krupij (2009) y María Gabriela de Jesús Isler Morales (2013).
- Puerto Rico: 5 coronas con Marisol Malaret Contreras (1970), Deborah Fatima Carthy-Deu (1985), Dayanara Yari Torres Delgado (1993), Denise Marie Quiñones August (2001) y Zuleyka Jeris Rivera Mendoza (2006)
- Filipinas: 4 coronas con Gloria María Aspillera Díaz (1969), María Margarita Roxas Moran (1973), Pia Alonzo Wurtzbach (2015) y Catriona Elisa Magnayon Gray (2018).
- India: 3 coronas con Sushmita Sen (1994), Lara Dutta (2000) y Harnaaz Kaur Sandhu (2021).
- México: 3 coronas con Lupita Jones Garay (1991), Ximena Navarrete Rosete (2010) y Alma Andrea Meza Carmona (2020).
- Sudáfrica: 3 coronas con Margaret Gardiner (1978), Demi-Leigh Nel-Peters (2017) y Zozibini Tunzi (2019).
- Suecia: 3 coronas con Hillevi Rombin (1955), Margareta Ingrid Arvidsson (1966) e Yvonne Agneta Ryding (1984).
