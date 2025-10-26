El día en que la boricua Dayanara Torres ganó el Miss Universo: la famosa que hoy triunfa en Univisión

Dayanara Torres es una de las figuras más reconocidas de Puerto Rico. Inició su carrera en la televisión después de ganar Miss Universo. La actriz y modelo hoy triunfa en Univisión y logró mantenerse vigente durante varias décadas, aunque siempre recuerda cómo fue su paso por el certamen de belleza más famoso del mundo.

Dayanara Torres recuerda el día en que ganó Miss Universo

La fecha 21 de mayo de 1993 quedó para siempre en la memoria de Dayanara. Ese día la coronaron como Miss Universo y la boricua lo tiene siempre presente. En cada aniversario de su coronación, la modelo suele compartir mensajes que evocan ese momento, destacó Hola!.

Coronación de Dayanara Torres como Miss Universo 1993

En sus publicaciones recientes sobre aquella fecha, se pueden ver fotos y videos conmovedores de uno de los días más importantes de su vida.

“Una fecha que nunca olvidaré. ¡Mayo 21, 1993 en la Ciudad de México! Siempre viviré agradecida. Bravo a esa niña de 18 que se atrevió”, escribió la presentadora en su cuenta de Instagram, al destacar la corta edad que tenía entonces.

La colaboradora de Univisión publicó un video que muestra el instante en que anunciaron su nombre como ganadora del famoso certamen de belleza. La Miss llevaba un vestido blanco y portaba con orgullo la banda de Puerto Rico.

La vida de Dayanara Torres cambió para siempre a raíz de su coronación como Miss Universo en 1993 (Instagram/@dayanarapr)

La puertorriqueña se convirtió en Miss Universo al vencer a Paula Andrea Betancur Arroyave (Colombia) y a Milka Yelisava Chulina Urbanich (Venezuela), primera y segunda finalista, respectivamente, en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, destacó People.

Los más de 1.8 millones de seguidores de su cuenta de Instagram reaccionaron con cariño a sus publicaciones. Dayanara reafirma año a año el afecto que le guarda a esa experiencia.

Así cambió la vida de Dayanara Torres del Miss Universo a Univisión

Dayanara construyó una carrera en el cine, la música y la televisión tras su coronación como Miss Universo. Actuó en películas, series y comerciales, y desarrolló una carrera musical en Estados Unidos. Además, trabajó como presentadora invitada en algunos programas de Univisión.

Otro de los momentos más importantes de su vida fue su matrimonio con Marc Anthony, con quien comparte dos hijos, Cristian y Ryan Muñiz. La relación entre la modelo y el cantante se extendió entre 2000 y 2004, destacó Univisión.

La boricua también enfrentó una dura enfermedad en 2019. Padeció cáncer de piel en etapa 3, por lo que debió modificar su rutina para cuidar su salud.

“Tengo melanoma. Me había salido un lunar que hacía rato, no me cuidaba. Dejé pasar los años, pero se detectó a tiempo porque, aunque fue en etapa 3, no se extendió a ningún órgano”, expresó en una entrevista con Telemundo.

Tras su paso por el certamen de belleza, Dayanara inició una exitosa carrera en el mundo actoral, musical y televisivo (Instagram/@dayanarapr)

Cuáles son sus proyectos en la actualidad

Actualmente, la exreina de belleza se desempeña como conductora invitada del programa matutino Hoy Día, en Telemundo. Además de su labor allí, colabora con Despierta América en Univisión y continúa su carrera como escritora, modelo, actriz y empresaria.

La presentadora también comparte en sus redes sociales rutinas de ejercicios y sesiones de entrenamiento personal en el gimnasio, junto al profesional Fernando Ardila, con el objetivo de obtener resultados positivos.

“Este entrenamiento de pesas y de fuerza no es solamente para verse bien por fuera, sino también para estarlo por dentro”, explicó a People.

La conductora anunció su reciente compromiso en redes sociales (Instagram/@dayanarapr)

En cuanto a su vida amorosa, Dayanara sorprendió esta semana al anunciar su compromiso en las redes sociales. Mostró una imagen en la que se ve su mano junto a la de su prometido, con un gran diamante ovalado engastado en oro blanco y pequeños diamantes a los lados.

Torres aseguró que pronto dará a conocer al hombre que le robó el corazón, ya que varios de sus compañeros de trabajo y seguidores están intrigados por saber quién es.

“Es latino. Esto es lo que voy a decir: estoy contenta, agradecida. Todos esos comentarios que me han hecho son superlindos, yo estoy contenta”, citó El Diario NY.