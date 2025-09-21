La leyenda que dio origen al Miss Universo: el primer certamen de belleza lo ganó la diosa Afrodita

Miss Universo es uno de los certámenes de belleza más prestigiosos y reconocidos a nivel mundial. Se realiza anualmente y reúne a representantes de diferentes países. Algunos piensan que este concurso surge a partir de una leyenda de la mitología griega, en donde las diosas Afrodita, Atenea y Hera se vieron envueltas en una competencia.

La leyenda de Afrodita que dio origen al primer concurso de belleza

Algunos interpretan la leyenda griega del Juicio de Paris como una especie de ‘primer certamen de belleza’ en la mitología. Según el relato, todo ocurrió durante la boda de Peleo y Tetis, a la que fueron invitados todos los dioses, excepto Eris, diosa de la discordia, de acuerdo con lo señalado por el sitio especializado Theoi Greek Mythology.

Pintura que representa el juicio de Paris por Sandro Botticelli (Fundación Giorgio Cini, Venecia)

Sin embargo, Eris apareció en la fiesta y, tras ser rechazada, decidió arrojar una manzana de oro con el mensaje “para la más bella”, entre las diosas Afrodita, Atenea y Hera.

Las tres figuras femeninas divinas reclamaron la manzana como suya, e incluso Zeus fue convocado para resolver la contienda, por lo que ordenó a Hermes que condujera a las diosas con Paris de Troya, quien tomaría la decisión final.

Fue entonces cuando cada una de las diosas le ofreció al hijo del rey Príamo diferentes favores. Según Historia del Arte, Hera le prometió al príncipe poder, Atenea le ofreció sabiduría y Afrodita le dijo que tendría el amor de Helena, la mujer más hermosa de Grecia.

Paris eligió a Afrodita, diosa del amor y la belleza, como la vencedora. Su decisión le otorgó el amor de Helena, quien ya estaba casada con Menelao, rey de Esparta, y cuyo rapto daría inicio a la Guerra de Troya.

Pintura de Afrodita, también llamada Venus, diosa de la belleza y el amor (Galería Uffizi, Florencia, Italia)

Cuáles son los antecedentes del Miss Universo

La elección de representantes de belleza como parte de festividades populares comenzó a expandirse en Europa y Estados Unidos a finales del siglo XIX y se consolidó en las primeras décadas del siglo XX, de acuerdo con CNN.

El primer certamen moderno de este tipo surgió en 1854 y fue orquestado por P.T. Barnum, aunque en ese momento existieron protestas que llevaron a que se cancelara la competencia.

Unas tres décadas después, hacia la década de 1880, comenzaron a realizarse concursos de belleza en bañadores durante festivales de verano en Delaware.

Posteriormente, en 1921 nació el concurso Miss America en Atlantic City, pensado para atraer turismo. La primera ganadora fue Margaret Gorman, representante de Washington D.C.

Margaret Gorman fue la primera Miss America en 1921 (Instagram/@missamericadc)

Cómo nace el certamen Miss Universo y quién fue la primera ganadora

El origen de este certamen se remonta a 1952, cuando Pacific Knitting Mills, empresa de ropa de California, buscó ayuda de estrategas de marketing después de que la ganadora de Miss America se negara a usar uno de sus trajes de baño, afirmó Business Insider.

Esta empresa decidió realizar su propio certamen tras la negativa recibida por parte de la reina de belleza de 1951, Yolanda Betbeze. En la primera edición de Miss Universo solo existieron 30 participantes.

La primera ganadora del concurso de belleza fue Armi Kuusela, quien era representante de Finlandia y en ese momento tenía 17 años. Aunque el certamen fue transmitido hasta 1955, actualmente es uno de los más populares a nivel internacional.

Armi Kuusela fue la primera ganadora de Miss Universo en el primer certamen (Instagram/@pageanthology_official)

Qué países pueden participar del Miss Universo

Cualquier país puede participar en el Miss Universo, aunque uno de los requisitos principales es pagar la cuota.

En los primeros años del certamen, existió una fusión con otro concurso de belleza llamado Miss Estados Unidos, aunque este era solo una especie de fase preliminar para el gran evento internacional.

Actualmente, Miss Universo suma 73 concursos de belleza, con el mismo número de reinas y de coronas entregadas. El próximo evento tendrá lugar en noviembre de 2025 con sede en Tailandia.