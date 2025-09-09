El día que el presentador de Miss Universo anunció a la ganadora equivocada y Colombia casi iguala un récord de Venezuela

En 2015, se registró uno de los momentos más bochornosos en la historia del certamen Miss Universo, pues el conductor de esa edición, Steve Harvey, cometió un grave error al nombrar como ganadora a la concursante equivocada, lo que llevó a que la modelo colombiana fuera destronada solo cuatro minutos después de recibir la corona.

Presentador de Miss Universo nombró a la equivocada como ganadora

El comediante Steve Harvey cometió un grave error que recibió duras críticas del público cuando condujo el certamen de Miss Universo la noche del domingo 20 de diciembre de 2015 y nombró a Miss Colombia Ariadna Gutiérrez como ganadora.

En cuanto dijo su nombre, inició el protocolo de coronación de la nueva reina de belleza, quien estalló de felicidad y recibió la corona a manos de la también colombiana Paulina Vega, quien había ganado el certamen el año anterior, según BBC.

Sin embargo, ya entregada la corona, la banda de Miss Universo y las flores, Harvey se dirigió nuevamente al público y a las concursantes para reconocer que había cometido un error y tuvo que despojar a Gutiérrez del título que había obtenido hacía apenas cuatro minutos.

“Tomaré responsabilidad por esto, fue mi error”, explicó el presentador tras confirmar que la ganadora real del certamen era Pia Wurtzbach, representante de Filipinas, quien finalmente recibió la corona y cumplió con su mandato durante todo un año, según Miss Universo.

Ariadna Gutiérrez, ex Miss Colombia, y la ganadora de Miss Universo 2015, Pia Wurtzbach, representante de Filipinas (Facebook/Ariadna Gutiérrez-Pia Wurtzbach)

El evento, que se festejó en The Axis, en Las Vegas, Nevada, se convirtió en tendencia en las redes sociales y la famosa Ariadna Gutiérrez ostentó el título de la reina de belleza por el período más breve de la historia del certamen.

Por qué Steve Harvey declaró que “no fue su culpa”

Varios años después del bochornoso accidente, el expresentador de Miss Universo habló abiertamente de lo ocurrido y dijo que “fue una noche muy dolorosa”. Además, en ese momento, aún no sabía lo grave que había sido su error, según People.

Pese a que la noche de la premiación aseguró que tomaba responsabilidad por haber nombrado a Miss Colombia como ganadora del certamen cuando realmente era la primera finalista, el famoso dijo seis años después que realmente no había sido su culpa.

En 2021, el también comediante explicó que el problema estuvo en un cambio de último momento, pues en el ensayo del certamen se dijo que solo se leerían los nombres de la segunda finalista y de la ganadora de Miss Universo.

Steve Harvey asegura que el error en Miss Universo 2015 "no fue su culpa" (FB/Steve Harvey)

Sin embargo, por órdenes de la producción, Harvey debía leer tres nombres en el escenario sin haberlo practicado previamente, lo que habría creado caos y confusión.

El famoso también explicó que no sabía que había cometido un error hasta que caminó detrás del escenario y alguien del equipo le explicó que Miss Colombia era la primera finalista, y no la ganadora de la corona.

Steve Harvey dijo estar arrepentido de haber tomado responsabilidad del error y regresar al escenario. Aseguró que no cree haber cometido ningún error, pues solo siguió las indicaciones que le había dado la producción.

Steve Harvey se arrepiente de haber tomado responsabilidad por error en Miss Universo 2015 (Miss Universe)

El día que Colombia casi iguala el récord de Venezuela

En el 2015, Colombia estuvo a punto de igualar a Venezuela con el récord de coronas de Miss Universo durante dos años consecutivos. Primero, la reina Dayana Mendoza, nombrada en 2008, fue quien entregó la corona a Stefanía Fernández, ganadora de la edición de 2009.

La coronación de Ariadna Gutiérrez, en 2015, habría dado a Colombia el mismo nombramiento, pues la elegida como representante del certamen un año antes había sido su paisana Paulina Vega, misma que tuvo que despojar de la corona a su compatriota para entregarla a Miss Filipinas.

Vega es la última colombiana coronada como Miss Universo en el evento de 2014, que se celebró en Miami.