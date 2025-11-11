El escandaloso motivo por el que Miss Chile podría ser descalificada de Miss Universo 2025

La modelo y cantante Inna Moll, representante de Chile en Miss Universo 2025, podría ser descalificada del certamen después de compartir un video en redes sociales como parte de una tendencia. Sin embargo, este reto viral se convirtió en una de las mayores polémicas del concurso, tras lo acontecido con la representante de México hace unos días.

Por qué podrían descalificar a Miss Chile de Miss Universo 2025

Inna Moll podría ser expulsada de Miss Universo 2025 después de que publicara un video en su cuenta oficial de TikTok al unirse a la tendencia mundial “Addicted to yo”, un reto que pretendía ser divertido, pero que acabó por envolver en la polémica a la concursante, de acuerdo con Hola!.

Miss Chile pide disculpas tras polémica por un video de TikTok (Instagram @innamoll)

En la grabación se podía ver a la modelo chilena aparentemente inhalando un polvo traslúcido antes de sufrir una transformación glamurosa. Poco después, la chilena aclaró que el polvo que utilizó en el video era solo maquillaje.

Tras la publicación, algunas participantes y usuarios de la red social criticaron a la concursante por “mostrar falta de criterio”, ya que, si bien las imágenes eran cómicas, iban contra los valores y la imagen de Miss Universo, que promueve la elegancia, el empoderamiento y la responsabilidad social.

Miss Chile pide disculpas tras publicar video en TikTok

Poco después de las críticas, Inna publicó diversas historias en su cuenta de Instagram, donde aceptó su error y pidió disculpas públicas. “Quiero disculparme con quienes se sintieron ofendidos. El maquillador me dijo que lo grabara, y tal vez por la barrera del idioma, no sabía exactamente lo que ocurría”, dijo en sus redes sociales.

Inna Moll, de 28 años de edad, fue coronada como Miss Chile 2025 (Instagram/@innamoll)

De acuerdo con el medio, algunos expertos señalaron que, pese a sus disculpas honestas, este incidente podría afectar sus posibilidades de ganar Miss Universo 2025, o incluso llevar a su descalificación del certamen.

Esta no ha sido la única polémica del concurso. En 2024, durante la edición número 73, la participante de Panamá fue expulsada luego de que su novio fuera visto en las instalaciones del hotel sede, en violación directa de las reglas internas del certamen.

Continúa la polémica en Miss Universo 2025

Después del incidente protagonizado por el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, quien ofendió y expulsó de una de las habitaciones del evento a la representante de México, Fátima Bosch, la organización de Miss Universo anunció acciones legales en su contra.

Miss Universo México de pronuncia por polémica a Fátima Bosch (Instagram missuniversemexico/Captura de pantalla)

La dirección del certamen calificó la conducta de Nawat como “incompatible con los valores de respeto y dignidad hacia las mujeres”, lo que derivó en la cancelación de eventos con patrocinadores y encuentros privados con las concursantes.

Esto ocurrió tras hacerse viral un video donde el empresario llamó “tonta” a la representante mexicana y pidió que fuera retirada por seguridad. Posteriormente, Nawat ofreció disculpas públicas a través de un video, afirmando que su intención no fue ofender.

Un certamen marcado por la controversia

La edición 74 de Miss Universo, que se celebrará el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia, ha estado marcada por una serie de polémicas que ponen a prueba la reputación del certamen. Desde incidentes entre directivos y concursantes, hasta errores de comunicación y publicaciones inapropiadas en redes sociales, las controversias podrían influir en la percepción del público y en la credibilidad del concurso más importante de belleza del mundo.

“Las redes sociales han cambiado completamente la forma en que se viven estos certámenes; ahora cualquier error puede tener repercusiones globales en minutos”, señaló la analista de cultura pop, Marissa Quinteros, a Entertainment Weekly.