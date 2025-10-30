El gesto del Big Papi con Vladimir Guerrero Jr. en plena Serie Mundial: dos leyendas dominicanas en Grandes Ligas

Después de que los Azulejos de Toronto igualaran la Serie Mundial 2025 ante los Dodgers de Los Ángeles, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. recibió un regalo muy especial de su compatriota y leyenda del béisbol, David Ortiz, el “Big Papi”.

Qué le regaló Big Papi a Vladimir Guerrero Jr. en la Serie Mundial

Durante la transmisión de Fox Sports, tras el triunfo de los Blue Jays en el cuarto juego del Clásico de Otoño, Guerrero Jr. compartió mesa con varios comentaristas, entre ellos su compatriota David Ortiz, exfigura de los Medias Rojas de Boston. En medio de la entrevista, “Big Papi” sorprendió al jugador con un obsequio simbólico.

“Tengo un regalo para ti, hombre. Te tengo un cigarro (un habano) y una de mis camisetas de edición especial”, le dijo Ortiz al aire. “Te quiero mucho, hermano. Rómpela en la Serie Mundial”.

Ortiz explicó que se trataba de un presente “solo para los chicos malos del béisbol”, en alusión a los jugadores que destacan por su personalidad y talento. El momento generó risas entre los comentaristas, quienes bromearon sobre lo inusual que era ver a “Big Papi” haciendo un regalo en vivo.

Vladimir Guerrero Jr. usará regalo de Big Papi como amuleto

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Guerrero Jr. confirmó que guardó la camiseta de Ortiz como un amuleto de buena suerte para el resto de la Serie Mundial.

Vladimir Guerrero Jr. recibe obsequio de su compatriota dominicano Big Papi (Captura de pantalla Fox Sports)

“Claro que sí la quise. Obvio que la tengo, la tengo en mi local y la voy a usar mañana”, comentó el bateador dominicano entre risas, antes del quinto juego que se disputará este 29 de octubre, en el Dodger Stadium.

Además, expresó su emoción por haber conectado un jonrón ante Shohei Ohtani, una jugada clave que contribuyó a la victoria de Toronto y al empate 2-2 en la serie.

Un legado dominicano en las Grandes Ligas

La conexión entre David Ortiz y Vladimir Guerrero Jr. va más allá del respeto profesional. Ambos representan el enorme impacto de República Dominicana en las Grandes Ligas, país que ha producido algunas de las mayores estrellas del béisbol moderno.

Ortiz fue tres veces campeón con Boston y miembro del Salón de la Fama, mientras que Guerrero Jr. continúa el legado de su padre, Vladimir Guerrero Sr., con una potencia ofensiva que lo ha consolidado como uno de los referentes de la nueva generación latina en la MLB.

Cuántos juegos quedan de la Serie Mundial 2025

El quinto juego se disputará este 29 de octubre a las 20.00 hs (hora del Este de EE.UU.) en Los Ángeles.

Abrazo entre Vladimir Guerrero Jr. y Big Papi (Captura de pantalla Fox Sports)

Después, los equipos tendrán un día de descanso y volverán a enfrentarse el 31 de octubre en el Rogers Centre, en Canadá. Si es necesario, habrá un séptimo juego para definir al campeón de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).