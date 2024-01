escuchar

La investigación sobre la muerte de Jeffrey Epstein, el multimillonario acusado de pedofilia y tráfico de menores, que según la versión oficial se suicidó en 2019 en una cárcel en Estados Unidos, dejó muchas dudas en el aire. Su propio hermano, Mark Epstein, de 69 años, cuestiona esta información y actualmente lidera una campaña para obtener más información vinculada al fallecimiento del empresario, incluido un video del pabellón de celdas.

“Solo quiero analizar los hechos, pero cuando consideramos los disponibles, tenemos más preguntas”, dijo el promotor inmobiliario a The New York Post. “Parece que no hubo ninguna investigación una vez que se dictaminó que se trataba de un suicidio, no vieron ninguna razón para profundizar más. Parece un encubrimiento. ¿Por qué no puedo encontrar su informe de atención prehospitalaria y por qué no puedo recibir la llamada al 911?”, agregó.

¿Qué pasó con Jeffrey Epstein?

Epstein fue detenido en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas y jóvenes a principios de los años 2000, investigación de la que se desprenden documentos en los que se cita a personalidades del mundo del entretenimiento, de la política y de la realeza británica.

El multimillonario se suicidó mientras estaba preso en una cárcel neoyorkina en agosto de 2019, tras una serie de “negligencias y fallos”, según dijo en ese entonces el Departamento de Justicia estadounidense. Entre los fallos, se detalla que las cámaras del lugar donde Epstein se encontraba detenido no estaban grabando, que los guardias de seguridad se durmieron y que el acusado se quedó sin un compañero de celda a pesar de las órdenes directas de los psicólogos de la prisión de que eso no debía suceder.

Una jueza de EEUU desclasifica una serie de documentos del caso Epstein. NETFLIX - NETFLIX

Mark Epstein siempre tuvo dudas de lo que realmente pudo haber pasado en esa celda del Centro Correccional de Manhattan, ya que desde el inicio cuestionó algunos detalles “inexplicables” del ahorcamiento de su hermano en la celda, e insistió en que pudo ser víctima de un asesinato.

Para corroborar su versión, Epstein contrató al famoso patólogo Dr. Michael Baden, quien insistió en 2019 en que tres fracturas óseas en el cuello de Jeffrey “apuntan hacia un homicidio más que hacia un suicidio”. Después de esos hallazgos, dijo que se le impidió obtener más información sobre otras lesiones misteriosas, incluidas contusiones en ambas muñecas y una hemorragia muscular profunda en el hombro izquierdo.

Las supuestas evidencias del suicidio de Jeffrey Epstein

Según relata The Post, dos médicos forenses estuvieron presentes en la autopsia de Epstein, la doctora Kristin Roman y el doctor Michael Baden. El hermano del fallecido envió a este último para supervisar el procedimiento de forma independiente. Tras la operación, ambos decidieron incluir la causa de muerte como “pendiente”, diciendo que se necesitaba más investigación. Esto fue anulado una semana más tarde por la jefa forense de Nueva York, Barbara Samson, quien lo cambió por suicidio. La especialista dijo que había visto “evidencias adicionales”, pero nunca dijo cuáles eran esas pruebas.

El doctor Baden, por su parte, indicó que Epstein tenía dos roturas a cada lado del cartílago tiroides cerca de la manzana de Adán, y una encima en el lado izquierdo del hueso hioides, que eran “extremadamente inusuales en ahorcamientos suicidas” y “podrían ocurrir mucho más comúnmente en estrangulaciones homicidas”. “No he visto en 50 años que eso ocurriera en un caso de ahorcamiento suicida”, añadió.

Imagen del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, el 13 de agosto de 2019. Mary Altaffer

Tampoco se tomó ninguna fotografía de la posición del cuerpo de Epstein cuando se lo encontró, lo que varios médicos forenses han coincidido en que es una prueba clave para determinar exactamente cómo murió, indicó The Post.

Las fotos de la autopsia muestran que las marcas en la garganta de Epstein estaban en la parte media e inferior del cuello, y eran rectas, no elevadas y apuntaban hacia el costado y la parte posterior de la garganta de una manera que podría ser más consistente con un ahorcamiento, según estas versiones.