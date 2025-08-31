El mexicano Guillermo del Toro subastará piezas icónicas de sus películas: cuándo es y cómo participar en EE.UU.

Guillermo del Toro, cineasta mexicano ganador del Oscar, pondrá en venta su colección llamada Bleak House (Casa Desolada) Parte 1, a través de la casa de subastas Heritage. En ella se encuentran objetos de algunas de sus más reconocidas películas, como Hellboy o Pacific Rim (Titanes del Pacífico).

Cuándo es y cómo participar en la subasta de Guillermo del Toro

La colección del director representa su imaginación y su pasión por el cine y los monstruos. Se trata de una serie de objetos considerados tesoros que ahora podrán ser compartidos al mundo, de acuerdo con Heritage.

La subasta se llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre en la galería de arte de la casa, ubicada en Beverly Hills, en California.

Para participar en la compra de la colección se pueden realizar pujas por internet, en el sitio web oficial de la casa de subastas, las cuales cerrarán diez minutos antes de que inicie el evento.

El 26 de septiembre a partir de las 11:00 hs se podrán hacer pujas vía web o en vivo, así como por llamada telefónica, por correo o por fax.

Heritage explica que las pujas más altas realizadas vía web competirán con las cantidades más grandes hechas en vivo, además de tener la posibilidad de ofertar de última hora directamente con la casa de subastas a través del teléfono 1-866-835-3243.

Guillermo del Toro subasta su colección personal de objetos de películas y de sus aficiones (YouTube/Heritage Auctions)

Cuáles son las piezas más icónicas de la colección de Guillermo del Toro

Durante una entrevista exclusiva con la casa de subastas de Estados Unidos, Del Toro contó que los objetos que estarán en venta son parte de una colección personal que le tomó décadas construir.

Dentro de la Bleak House existen diferentes piezas asociadas con el fanatismo del director por las historias de terror, y también con algunas de sus producciones más importantes, como un busto original que se usó como guía en la película The Devil’s Backbone (El Espinazo del Diablo) utilizado por el maquillador para uniformizar el proceso de pintura de todas las piezas protésicas del protagonista.

Busto original usado en la película The Devil’s Backbone (Heritage Auctions)

También se encuentra un arte original de Mike Mignola titulado Hellboy: Seed of Destruction (Hellboy: Semilla de la Destrucción) de 1994, la cual fue conseguida por Guillermo del Toro y pertenece a la serie original llamada Plaga de Ranas, que el cineasta califica como “una de las más difíciles de encontrar”.

Además, el director pone en venta la libreta que usó para sus anotaciones durante la creación de la serie El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro (Netflix). En ella existen bocetos de otras de sus producciones como El Laberinto del Fauno. El cuaderno está hecho a mano y tiene 164 páginas.

Guillermo del Toro subasta una de sus libretas personales con anotaciones de El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro (Heritage Auctions)

Cuántos Premios Oscar tiene Guillermo del Toro

Guillermo del Toro es un guionista y cineasta nacido en Guadalajara, Jalisco, que fue nominado en los Premios Oscar en múltiples ocasiones.

La primera nominación que recibió de La Academia fue en 2007 por su película El Laberinto del Fauno, que fue destacada en seis categorías, de las cuales ganó Mejor Fotografía, Mejor Maquillaje y Mejor Dirección de Arte.

Guillermo del Toro ganó el Oscar a Mejor Película Animada por su adaptación de Pinocho (YouTube/Heritage Auctions)

Aunque esta fue la primera producción galardonada, ninguno de los premios fue directamente para el cineasta. Esto cambió en 2018, cuando obtuvo la estatuilla dorada como Mejor Director por su cinta Shape Of Water (La Forma del Agua).

El premio más reciente que obtuvo Guillermo del Toro fue en 2022 por su adaptación de Pinocho (Netflix), ganadora de la categoría Mejor Película Animada.

Ahora está por estrenar una versión de Frankenstein, que estará disponible a partir del próximo 17 de octubre en Netflix.