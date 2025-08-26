Se confirmó la fecha oficial para el lanzamiento del iPhone 17: cuándo se venderá en EE.UU.

La tecnológica Apple anunció que su evento anual se realizará el martes 9 de septiembre de 2025. A partir de las 10 (hora del Pacífico), presentará los nuevos dispositivos que lanzará este año, incluido el esperado iPhone 17, que ya tiene fecha de salida al mercado. Las primeras unidades llegarán a las tiendas y a los compradores que hagan pedidos anticipados el viernes 19 de septiembre.

Cuándo llega el iPhone 17 a Estados Unidos

Apple transmitirá el evento a través de su sitio web oficial, la aplicación Apple TV y su canal de YouTube, lo que permitirá que cualquier persona pueda seguir la presentación en tiempo real desde cualquier parte del mundo. El encuentro continuará con el formato virtual, aunque también contará con cobertura presencial de medios especializados desde el Apple Park en California.

Al igual que el año pasado, el 9 de septiembre Apple presentará su evento anual Captura de pantalla apple.com

El anuncio más esperado será el iPhone 17, que, según el medio especializado Applesfera, llegará en tres versiones distintas:

Modelo estándar .

. Edición Air , más delgada y ligera.

, más delgada y ligera. Gama Pro, con mejoras de diseño y rendimiento.

Cada uno estará dirigido a diferentes tipos de usuarios. Entre las novedades se destaca un rediseño más fino para una de las versiones, con una reducción de grosor cercana a los 2 milímetros respecto a generaciones anteriores, según lo retomado por Bloomberg. También se esperan avances en fotografía, pantallas más amplias y acabados en nuevos colores.

El iPhone 17 Pro podría presentarse en un nuevo tono naranja, mientras que la edición Air tendría un color azul exclusivo. Estos indicios surgen de los tonos presentes en la invitación oficial del evento.

Tras el evento del 9 de septiembre, los usuarios interesados podrán reservar los nuevos iPhone 17 a partir del viernes 12 de septiembre. El viernes 19 de septiembre los usuarios recibirán la primera tanda de teléfonos.

Se espera que el modelo básico del iPhone 17 conserve similitudes con el iPhone 16 Pamela Smith - AP

Los nuevos productos que se presentarán en el evento de Apple

Además de los nuevos teléfonos, la compañía prepara actualizaciones en su línea de relojes inteligentes.

Se anticipa el lanzamiento del Apple Watch Series 11.

El Ultra 3.

La renovación del modelo SE, con especial atención a funciones de salud.

Los rumores también apuntan a la llegada de los AirPods Pro 3, aunque no existe confirmación plena de que se incluyan en esta ocasión. La expectativa se mantiene porque la empresa suele actualizar esta línea de audio cada pocos años.

En paralelo, se darán a conocer las versiones finales de los sistemas operativos presentados en la última conferencia:

iOS 26.

watchOS 26.

macOS 26.

Estas actualizaciones estarán disponibles poco después del evento para los dispositivos compatibles.

Diseño del nuevo iPhone 17

Se espera que el modelo básico conserve similitudes con el iPhone 16, aunque integrará una pantalla más grande y mejoras en la cámara. Los modelos Pro y Pro Max tendrán una parte trasera renovada con un módulo de cámara más amplio para priorizar las funciones fotográficas.

La versión más delgada representará el primer rediseño total en varios años, aunque se prevé que su menor grosor reduzca la duración de la batería y limite el número de cámaras traseras a una sola.

El iPhone 17 llegará a las tiendas Apple de EE.UU. el 19 de septiembre Apple

Novedades esperadas más allá del iPhone

Apple también trabaja en otros productos que llegarán en los próximos meses. Se incluyen unas gafas Vision Pro con un procesador actualizado, un iPad Pro con chip M5 y una cámara frontal adicional, así como una nueva generación del HomePod mini y del Apple TV.

De cara a 2026, la compañía planea introducir su primer altavoz inteligente con pantalla, mientras que antes de finalizar el 2025 se espera el lanzamiento de nuevos modelos de MacBook Pro y un iPhone 17e de menor costo.

En paralelo, Apple continúa con el desarrollo de un iPhone plegable que podría presentarse el próximo año, siguiendo la tendencia marcada por otros fabricantes. Para 2027, con motivo del vigésimo aniversario del dispositivo, se proyecta un modelo con cristal curvado.