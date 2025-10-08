La National Football League (NFL, por sus siglas en inglés) anunció a fines de septiembre que Bad Bunny será el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX. La decisión generó opiniones divididas en la sociedad estadounidense, especialmente del presidente Donald Trump, quien calificó su participación como “ridícula”.

La postura de Trump sobre la participación de Bad Bunny en el Super Bowl

El presidente de EE.UU. habló sobre la presentación de medio tiempo durante su participación en el programa Greg Kelly Reports del canal Newsmax. Allí, el presentador le consultó sobre su postura hacia el cantante mientras atacaba a la NFL por su elección.

Trump estalla contra la elección de Bad Bunny para el Super Bowl: “No sé quién es, es algo ridículo”

“La NFL acaba de elegir a Bad Bunny o como se llame, que odia al ICE. No le caes bien. Acusa de racismo a todo lo que no le gusta. ¿Crees que deberíamos considerar ignorar a la NFL como si fuera un boicot o algo por el estilo? Este tipo no parece un artista unificador y mucha gente ni siquiera sabe quién es", expresó Kelly.

Tras su consulta-opinión, el presidente aclaró que no conocía al intérprete de DtMF y que consideraba su participación en el Super Bowl como “ridícula”. “No sé quién es, no sé por qué lo hacen; es una locura”, dijo en su entrevista con el presentador Greg Kelly. “Le echan la culpa a un promotor para contratar artistas. Me parece absolutamente ridículo”.

Bad Bunny se ha mostrado firme ante las críticas en los últimos días. Durante su monólogo en Saturday Night Live del último fin de semana, se burló de las opiniones de los periodistas de Fox News al realizar una edición montada que decía: “Bad Bunny es mi músico favorito, y debería ser el próximo presidente”.

“Quizás no lo sepan, pero voy a hacer el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Y estoy muy contento, y creo que todos lo están. ¡Incluso Fox News!“, dijo el exponente del género urbano.

Las críticas de la administración Trump a la presentación de Bad Bunny

Trump no ha sido la única persona de su gabinete en expresarse de manera negativa contra la presentación del puertorriqueño. Kristi Noem, secretaria de Seguridad, advirtió la presencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el evento.

La secretaria de Seguridad aseguró que ICE estará presente en el evento como parte de sus medidas de seguridad Archivo

“Habrá (agentes del ICE en el Super Bowl) porque el Departamento de Seguridad Nacional es responsable de garantizar la seguridad. Debo asegurarme de que todos los que vayan al evento tengan la oportunidad de disfrutarlo y de irse. Y de eso se trata Estados Unidos. Así que sí, estaremos por todas partes, por lo que la gente no debería venir al Super Bowl a menos que sean estadounidenses respetuosos de la ley que amen a este país“, dijo en una entrevista con el columnista Benny Johnson.

Bajo esta premisa, Noem sostuvo que la administración Trump “ganaría” su disputa con la NFL y que estos eran débiles por no saber en qué creer. “Son una porquería y ganaremos”, dijo a modo de cierre.