El staff de leyendas que busca guiar a Venezuela hacia su primer título en el Clásico Mundial de Béisbol

Venezuela encara el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con una estrategia ambiciosa que trasciende el talento de sus jugadores. El mánager Omar López decidió rodearse de apellidos legendarios para conformar un cuerpo técnico que combina experiencia, jerarquía y conocimiento profundo sobre la alta competencia.

Miguel Cabrera junto a grandes estrellas del baseball

Miguel Cabrera, Gerardo Parra, Víctor Martínez y Robinson Chirinos integran el staff que busca guiar al equipo nacional hacia la obtención de su primer título en la historia del torneo, una meta que se mantuvo esquiva desde su creación.

Miguel Cabrera, figura histórica del bateo nacional, asume el rol de coach de bateo Marta Lavandier� - AP�

Miguel Cabrera, figura histórica del béisbol de Grandes Ligas, asume el rol de coach de bateo. Su presencia resulta clave para orientar a un grupo de estrellas que incluye nombres como Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez, Eugenio Suárez y el joven prospecto Jackson Chourio.

Muchos de estos jugadores crecieron con el ejemplo de Cabrera en los diamantes de Grandes Ligas, lo cual facilita la transmisión de conceptos tácticos y mentales en momentos críticos del juego.

Según el reporte oficial de la selección de Venezuela, el trabajo diario del ídolo busca potenciar el rendimiento ofensivo del lineup ante los lanzadores rivales.

El aporte de Gerardo Parra, Víctor Martínez y Robinson Chirinos completa un equipo de trabajo diseñado para manejar la presión de las instancias finales. Parra, reconocido por su energía y capacidad defensiva, se enfoca en los fundamentos y en el juego corto, un aspecto vital en los certámenes cortos donde cada error cuesta una eliminación.

Este grupo de mentores representa un puente generacional entre los veteranos y la nueva camada Marta Lavandier� - AP�

Por su parte, Martínez y Chirinos aportan su visión estratégica sobre el manejo del pitcheo y la toma de decisiones en situaciones de alta intensidad.

Este grupo de mentores representa un puente generacional entre los veteranos que consolidaron el prestigio venezolano y los nuevos valores que buscan el salto definitivo al podio mundialista.

Una larga historia en busca de la consagración

Los datos históricos reflejan la realidad competitiva de la selección nacional, que llega a esta edición con un balance acumulado de 16 victorias y 13 derrotas.

No obstante, las estadísticas de Venezuela revelan dificultades recurrentes cuando enfrenta a las grandes potencias. El equipo cuenta con registros negativos ante República Dominicana, con marca de 1-4, Estados Unidos, con 2-3, además de tropiezos únicos ante México, Cuba y Corea del Sur. Frente a Puerto Rico, el balance se mantiene nivelado en 3-3.

Fanáticos de Venezuela alientan a la selección durante el juego contra Holanda en el Clásico Mundial de béisbol, el viernes 6 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier) Marta Lavandier - AP

La combinación de un roster estelar con una dirección técnica basada en el legado de sus ídolos busca romper la dinámica de los torneos anteriores. La mejor actuación histórica del país sigue vigente desde 2009, año en el cual logró el cuarto lugar.

Ahora, el equipo técnico trabaja para que la memoria viva de la era dorada del béisbol venezolano se transforme en un factor diferencial durante los duelos clave del certamen. La preparación se centra en la excelencia competitiva y en el profesionalismo que exige el máximo nivel mundial.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.