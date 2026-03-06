De qué ciudades y equipos son los jugadores del roster de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El roster de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 refleja con exactitud el mapa geográfico del talento deportivo del país y su posterior distribución en las organizaciones de Grandes Ligas, ligas menores, Japón y la liga local. La nómina oficial evidencia que el núcleo del plantel proviene del eje central, conformado por Valencia, Maracay y Caracas, expandiéndose hacia la zona costera y occidental.

De qué ciudades y equipos provienen los jugadores del roster de Venezuela

La conformación del cuerpo de lanzadores ilustra esta concentración. Desde la capital, Caracas, figura el derecho Luinder Ávila, perteneciente a Kansas City Royals.

Valencia, en Carabobo, aporta brazos que militan en Grandes Ligas, como los zurdos Enmanuel De Jesús de Detroit Tigers, Jhonathan Díaz de Seattle Mariners y Eduardo Rodríguez de Arizona Diamondbacks.

A ellos se suma el diestro Antonio Senzatela, pieza de Colorado Rockies. Maracay también destaca como epicentro monticular con Carlos Guzmán, hoy en la filial Doble A de Mets, Christian Suárez en Doble A de Dodgers y Eduard Bazardo de Seattle Mariners.

El abanico de relevistas y abridores se completa con talento proveniente de otras zonas. Destacan Keider Montero de Santa Teresa del Tuy con Detroit Tigers, José Buttó de Cumaná con San Francisco Giants, Yoendrys Gómez de Nirgua con Tampa Bay Rays y el zurdo Ángel Zerpa de Valle de la Pascua con Milwaukee Brewers.

El contingente incluye a Andrés Machado, de Carabobo, actual jugador de Orix Buffaloes de Japón, y a Ricardo Sánchez, de Puerto Cabello, quien lanza para Navegantes del Magallanes.

En cuanto a los jugadores de cuadro y jardines, el talento se distribuye entre el norte y la costa. El infield presenta al inicialista Luis Arráez, oriundo de San Felipe, y al campocorto Andrés Giménez, nacido en Barquisimeto.

La capital venezolana dice presente con Gleyber Torres, representante de Detroit Tigers. Desde La Sabana llega Maikel García de Kansas City Royals, mientras que Ezequiel Tovar, de Maracay, defiende las paradas cortas para Colorado Rockies. Eugenio Suárez, de Puerto Ordaz, aporta el poder ofensivo.

Los jardines combinan juventud y jerarquía. Zulia aporta a Wilyer Abreu, de Boston Red Sox, y al prospecto Jackson Chourio, de Milwaukee Brewers, ambos marabinos. Desde La Guaira sobresale Ronald Acuña Jr., consolidado como estrella mundial, mientras que Javier Sanoja, de Maracay, representa a Miami Marlins.

La receptoría tiene su capital en Carabobo: William Contreras, de Puerto Cabello y pieza de Milwaukee Brewers, se suma al veterano Salvador Pérez, emblema de Valencia y Kansas City Royals.

Las leyendas del béisbol venezolano que acompañan al roster

La dirección técnica emula este patrón originario. El mánager Omar López, nacido en Valencia, llega desde Houston Astros.

Lo acompañan figuras referenciales como Miguel Cabrera, nacido en Maracay y ligado a Detroit Tigers, el exlanzador Johan Santana, de Tovar, y Gerardo Parra, del Zulia, coach de primera base con la organización de los Washington Nationals.

También destaca Víctor Martínez, oriundo de Ciudad Bolívar, quien trabaja junto a Toronto Blue Jays, y Robinson Chirinos, nacido en el estado Falcón, que forma parte de Baltimore Orioles.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.