Elvis Crespo le dedicó una receta a su madre en Top Chef VIP: el plato que lo transporta de Nueva York a Puerto Rico

Elvis Crespo, el reconocido cantante nacido en Nueva York y de ascendencia puertorriqueña, le dedicó su primer platillo en el programa de Telemundo Top Chef VIP 4 a su madre. El mismo consistió en tostones con pollo y tomate.

Así fue la presentación del plato de Elvis Crespo

El intérprete de “Suavemente” presentó su primer platillo en el reality show con el carisma que lo caracteriza. A través de una coreografía y canto improvisado, detalló la inspiración detrás de su receta.

Elvis Crespo Y El Plato Inspirado En Su Madre En Top Chef VIP – Telemundo Houston

“Ese es el plato que yo comía de nene. A ese plato lo nombro, a ese plato lo nombro... el plato de Irene”, detalló Crespo en relación con el nombre de su mamá.

El cantante recibió múltiples aplausos por parte del jurado y compañeros, quienes consideraron su presentación como única. “Elvis Crespo es un ser increíble, un gran personaje”, aseveró Christopher Vélez, exintegrante de la banda CNCO.

En qué consiste el plato de Elvis Crespo y cómo fue su preparación

“El plato de Irene”, consiste en una serie de tostones con plátano verde, pollo y tomates. Ese platillo lo preparaba la mamá del cantante cuando no quería comer habichuelas (también conocido como vainitas).

El plato de Crespo cuenta con plátano verde, pollo y tomates Captura de pantalla/Telemundo

“Ese es el plato que mami me hacía cuando yo no quería comer habichuelas”, explicó el artista. “Este plato me lo hacía con mucho cariño cuando no quería comerlas. Me hacía pollito, tostones con tomates, porque a mí no me gusta la lechuga, no me gusta la espinaca”.

Para replicar el platillo de su mamá, el cantante empanizó el pollo, y utilizó otros ingredientes, como aceite de oliva, mayonesa y perejil. “Eso está increíble. El mejor plato de esta gala es mío”, sostuvo Elvis con confianza.

El veredicto final del plato de Elvis Crespo

Luego que el jurado degustara parte del platillo, se presentaron algunas críticas. Antonio “Toño” de Livier remarcó que el pollo estaba algo crudo por dentro.

El pollo que representaba el platillo de Crespo estaba crudo por dentro Captura de pantalla/Telemundo

“Esto es un problema que tendremos que trabajar. Es muy difícil de cocinar pollo con hueso. Si van a cocinar muslo, va a tardar el tiempo del reto”, comunicó el juez.

Para tranquilizar al cantante, le recordó al resto de los participantes que era normal pasar por este percance. Incluso, les brindó un consejo para este tipo de casos.

El pollo requiere de suma paciencia al momento de cocinarlo, según estipuló uno de los jurados de Top Chef. Página/ lamargaritaonline

“Lo mejor que pueden hacer es que cuando este crudo, hacen una incisión que permita que el calor se impregne mucho más”, sostuvo “Toño”.

La emotiva historia detrás del platillo de Valeria Cuevas

Otro de los platillos más significativos del desafío fue el de Valeria Cuevas. Al presentar sus cupcakes denominados “Cachito”, recordó con la voz entrecortada su inspiración familiar.

La historia detrás del platillo de Valeria Cuevas

“El nombre viene de una canción que mi abuela le cantaba a su mamá. Me representa porque todos, sin saberlo, estamos conformados por las personas que nos rodean. Eso es lo que yo quise plasmar ahí”, expresó la joven entre lágrimas.

La hija de Aida Cuevas, la “máxima Exponente de la Música Mexicana”, reveló que aprendió a hacer el postre para poder reunir a su familia todos los domingos. “Me hace muy feliz”, concluyó.