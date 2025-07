Final de Miss Universe Latina 2025: quiénes son las candidatas, cómo votar este lunes 21 de julio y a qué hora empieza

El programa Miss Universe Latina, transmitido por Telemundo, llega a su etapa decisiva. Tras m谩s de un mes de intensa preparaci贸n y convivencia, ocho candidatas est谩n a un paso de asegurar su lugar en la 74陋 edici贸n de Miss Universo. La gran final del reality show se celebra este lunes 21 de julio a las 19 hs (hora del este).

Qui茅nes son las ocho candidatas que llegaron a la gran final del certamen

Las finalistas del certamen se conocieron el pasado 20 de julio, luego de eliminaci贸n de la venezolana Isbel Parra en la seminal. Ellas son:

Ediris Rivera (Puerto Rico/Iowa) : Team Esmeralda -Alicia Machado.

: Team Esmeralda -Alicia Machado. Laura P茅rez (Cuba/Florida) : Team Rub铆 - Andrea Meza.

: Team Rub铆 - Andrea Meza. Yamilex Hern谩ndez (Rep. Dominicana/Nueva Jersey) : Team Esmeralda - Alicia Machado.

: Team Esmeralda - Alicia Machado. Andrea Bazarte (M茅xico/Texas): Team Rub铆 - Andrea Meza.

Team Rub铆 - Andrea Meza. Gemmy Quelliz (Rep. Dominicana/Nueva York) : Team Rub铆 - Andrea Meza.

: Team Rub铆 - Andrea Meza. G茅nesis D谩vila, (Puerto Rico/Florida) : Team Rub铆 - Andrea Meza.

: Team Rub铆 - Andrea Meza. Osmariel Villalobos (Venezuela/Florida): Team Esmeralda - Alicia Machado

Team Esmeralda - Alicia Machado Jelly Gilart (Cuba/Florida): Team Esmeralda - Alicia Machado.

C贸mo votar en la final del Miss Universe Latina

Para votar en la gran final de Miss Universe Latina, se debe ingresar a Telemundo.com/VOTA, la 煤nica plataforma disponible tanto para ordenadores como dispositivos m贸viles.

Telemundo se rige bajo unos horarios de votaci贸n en sus realities shows

Se permiten un m铆nimo de diez votos por d铆as. Estos se dividen en cinco votos disponibles a trav茅s del perfil de Facebook y el resto a trav茅s del perfil de Telemundo/NBCUniversal. En caso de exceder esta cantidad, no se contabilizar谩.

Las votaciones se encuentran disponibles desde el 6 de junio (inicio del programa) hasta este 21 de julio, d铆a de la gran final.

Los usuarios pueden votar de jueves a viernes y/o de domingo a lunes por su candidata favorita a ganar el Miss Universe Latina Instagram/@telemundorealities

Con respecto a los d铆as, al ser la gran final de la competencia, los espectadores pudieron (y todav铆a pueden) votar de jueves a viernes y/o de domingo a lunes.

Qu茅 premios se llevar谩 la ganadora del Miss Universe Latina

La conductora Jaqueline Bracamontes anunci贸 que la ganadora de esta temporada tendr谩 un premio de US$100 mil en efectivo.

Asimismo, contar谩 con otros regalos como:

Corona Miss Universe Latina 2025

Preparaci贸n para Miss Universe 2025

Viaje con todo pago a Tailandia

Vestido t铆pico

Traje de ba帽o

Vestido de gala para el concurso

El accidente que padeci贸 una de las finalistas

En la semifinal, una de las finalistas tuvo un percance que preocup贸 a todos los presentes. Laura P茅rez, la cubana de 26 a帽os, estaba por realizar el 煤ltimo reto del reality show cuando sufri贸 una ca铆da.

La situaci贸n ocurri贸 en medio del programa, cuando las misses deb铆an caminar sobre una plataforma a 10 pies de altura con un arn茅s, lanzarse al vac铆o e intentar atrapar una corona que estaba colgada sobre el escenario.

La primera en llevar a cabo el reto fue P茅rez, quien con un vestido color agua camin贸 por la plataforma y se lanz贸. Sin embargo, el arn茅s no funcion贸 como estaba previsto y la modelo cay贸.

Jacqueline Bracamontes, conductora del programa, reaccion贸 de inmediato y solicit贸 la presencia del equipo m茅dico. Poco despu茅s, la emisi贸n se interrumpi贸 de forma abrupta.

P茅rez fue auxiliada por el juez Fabi谩n R铆os y la conductora Jacky Bracamontes Captura de pantalla/ Telemundo

鈥驴Laura, est谩s bien? 驴Te puedes parar? 驴Pueden traer a los m茅dicos, por favor?鈥, exclam贸 Bracamontes, con mucha preocupaci贸n.

Al retomar la transmisi贸n, Telemundo anunci贸 que el desaf铆o se cancelaba por motivos de seguridad y anunciaron a las ocho finalistas, entre las que fue incluida Laura P茅rez, quien quiso calmar a sus seguidores sobre su cuadro m茅dico.

鈥淟a ca铆da que sufr铆 anoche no detendr谩 mi prop贸sito. De ayudar a los m铆os y hacerlos sentir orgullosos y de que sean tomados en cuenta. No me rindo, porque tengo un sue帽o que no es solo m铆o: es por mi pa铆s, por mi familia en Cuba鈥, comunic贸 en su cuenta de Instagram.