“Es el año clave”: Canelo Álvarez anuncia su regreso al boxeo y podría recuperar su título mundial

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez podría enfrentar en 2026 uno de los momentos más determinantes de su carrera, luego de la derrota que sufrió ante Terence Crawford, la cual le costó todos sus títulos del peso supermediano y su salida del Top 10 del ranking libra por libra. A este panorama se sumó una cirugía de codo, de la cual ya se recuperó, por lo que el púgil tapatío anunció su regreso a los cuadriláteros.

En 2026, año clave para la carrera de Canelo: presidente del CMB

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró que 2026 será un año decisivo para el futuro de Canelo Álvarez, en el que se definirá el rumbo de su carrera, de acuerdo con El Informador.

El 2026 será un año clave para la carrera de Canelo Álvarez (X @canelo)

Pese a la derrota sufrida ante Crawford, que le arrebató el campeonato mundial unificado del peso supermediano, Sulaimán reiteró el respaldo total del organismo al boxeador mexicano.

“Canelo siempre tendrá las puertas abiertas del Consejo Mundial de Boxeo. Está clasificado número uno, sufrió una derrota el año pasado, ha tomado un descanso, tuvo una operación y vamos a saber cuál es su futuro muy pronto”, afirmó el dirigente.

Además, Canelo mantiene vigente un contrato con Turki Al-Alshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, que contempla cuatro peleas entre 2025 y 2026, de las cuales dos ya se realizaron el año pasado.

Canelo Álvarez anuncia su regreso al boxeo tras operación

A finales de septiembre de 2025, tras caer ante Crawford, Canelo anunció que sería operado del codo en San Diego, California, lo que provocó que sus compromisos programados para 2026 quedaran en pausa de manera indefinida.

"Canelo" Álvarez queda fuera del Top 10 de los mejores boxeadores del mundo (FB @canelo)

Según anunció en su momento ESPN Knockout, el excampeón supermediano fue intervenido debido a fuertes dolores en el codo que lo aquejaban desde semanas atrás, y su recuperación tomaría algunos meses, motivo por el cual se pospuso su pelea prevista para febrero de 2026.

Una vez completado el proceso de rehabilitación, el mexicano confirmó su regreso al ring de manera indirecta, cuando la revista The Ring compartió un video en redes sociales donde se le observa entrenando y lanzando golpes.

“Canelo Álvarez volvió a lanzar golpes después de someterse a una cirugía de codo en octubre pasado”, se lee en la publicación.

Hasta el momento, el boxeador no ha emitido un anuncio oficial en sus redes sociales sobre la fecha exacta de su retorno.

Cuáles serían los próximos rivales de Canelo ante el retiro de Crawford

A pocos meses de derrotar a Canelo y proclamarse campeón unificado, Terence Crawford sorprendió al mundo del boxeo al anunciar su retiro en diciembre pasado, descartando por completo una revancha ante el mexicano.

"Canelo" Álvarez se somete a cirugía y pospone peleas (Instagram @canelo)

El estadounidense explicó su decisión mediante un video en redes sociales, asegurando que se retiraba en la cima, como campeón en cinco categorías diferentes y sin nada más que demostrar.

Antes de ese anuncio, Canelo había expresado su intención de buscar la revancha para recuperar sus títulos y volver a la cima del boxeo mundial. Sin embargo, ese escenario quedó descartado.

Ya recuperado de su operación, el mexicano deberá cumplir con las peleas restantes de su contrato. Ante la ausencia de Crawford, Christian Mbilli y Hamzah Sheeraz son los nombres que suenan como posibles rivales para su regreso, según El Informador.