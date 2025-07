Es hijo de migrantes, llegó al universo de Marvel y ahora lo vinculan con Jessica Alba

Danny Ramírez es un actor de raíces latinas que nació en Chicago y creció en Miami, quien ya ha participado en diferentes producciones de Hollywood, entre las que destacan sus participaciones en el universo de Marvel, en The Falcon and the Winter Soldier y la reciente película Captain America: New brave World. Además, el actor fue visto recientemente en un viaje a Cancún, México, con la actriz Jessica Alba.

Quién es Danny Ramírez, el actor latino que triunfa en Hollywood

Danny Ramírez es hijo de padre colombiano y madre mexicana, y aunque nació en Chicago, se crio en Miami. El actor estudió en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, pero reveló a Empire que su sueño siempre fue ser jugador profesional de fútbol, deporte que practicó en la Universidad de Oglethorpe.

Danny Ramírez en la alfombre roja de Top Gun: maverick. Instagram @dannyramirez

Sin embargo, tuvo una fuerte lesión durante su primer año en el equipo universitario, lo que lo obligó a mantenerse fuera de las canchas y en muletas. Pero justo ese año, en 2012, un asistente de producción de la película The Reluctant Fundamentalist, entró al campo de juego y preguntó si alguien quería ser un extra. Ese hecho lo motivó a estudiar actuación.

En qué series y películas ha participado Danny Ramírez

El actor estadounidense, antes de formar parte del universo Marvel, participó en la serie Orange is the new Black, y compartió pantalla con Tom Cruise en la cinta Top Gun: Maverick (2022), trabajo que lo catapultó aún más en su carrera en Hollywood, y que le valió una amistad con el protagonista de Misión Imposible, con quien habla frecuentemente y se acerca para pedirle algunos consejos, relató a Men’s Health.

Danny Ramírez y Tom Cruise en el estreno de Top Gun: Maverick. Instagram @dannyramirez

También tiene una conexión con Pedro Pascal, con quien actuó en la serie The Last of Us en 2025, con el personaje de Manny Álvarez, y con quien compartirá pantalla en la siguiente producción de Marvel, Avengers: Doomsday en 2026.

Su incorporación al universo Marvel fue en la serie The Falcon and the Winter Soldier, donde hizo el papel de Joaquín Torres, y su siguiente paso fue en el filme Captain America: New Brave World.

Pero sus participaciones con grandes estrellas no se limitan al cine o la televisión, ya que recientemente formó parte del video musical de Papasito, de la cantante latina Karol G.

Y, recientemente, fue captado caminando junto a la actriz Jessica Alba durante un viaje a las playas de Cancún, en Quintana Roo, México.

¿Danny Ramírez tiene un romance con Jessica Alba?

El pasado 13 de julio, de acuerdo con TMZ, Jessica Alba fue captada en el aeropuerto de Cancún, México, con Danny Ramírez, cuando se preparaban para regresar a Los Ángeles en un vuelo de American Airlines. Aunque en un inicio se desconocía la identidad del joven, el portal reveló que se trata del actor de raíces latinas.

Esta imagen publicada por Disney muestra a Danny Ramírez, a la izquierda, y Anthony Mackie en una escena de "Capitán América: Un nuevo mundo" de Marvel Studios. (Eli Adé/Marvel Studios-Disney vía AP) Eli Adé - Marvel/Disney

Aunque no se captaron imágenes donde ambos tuvieran una muestra de afecto en público, se los vio caminar juntos en la terminal aérea, cada uno con su respectivo equipaje, apresurados para tomar su vuelo que salía a las 17 horas, tiempo del Este de México.

Las declaraciones de Danny Ramírez contra las deportaciones en EE.UU.

En el marco del estreno de Captain America: New Brave World, en febrero de 2025, Danny Ramírez se pronunció en contra de las deportaciones masivas contra inmigrantes ilegales en Estados Unidos, al señalar que es algo “muy decepcionante” y que le ”rompe el corazón”.

“Pensé que ya habíamos superado esto, que lo habíamos dejado en el pasado, que íbamos a cambiar las leyes, para encontrar la forma de naturalizar y hacer que los latinos que ya están ahí (en Estados Unidos) se queden”, recoge La Jornada.