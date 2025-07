Es venezolana, emigró a EE.UU. y ahora es la villana principal en la nueva película de Superman: “No me lo creía”

El 11 de julio se estrenó la última película de Superman en Estados Unidos y Canadá. Entre los protagonistas de la nueva historia del conocido Hombre de Acero se encuentra Angela Spica, la aliada del villano Lex Luthor, interpretada por María Gabriela de Faría, la venezolana que emigró a Los Ángeles en búsqueda de un puesto en Hollywood.

De sus primeras publicidades a ser la estrella de Nickelodeon: así fueron los inicios de la venezolana

María Gabriela de Faría supo desde pequeña que lo suyo era contar historias. Con solo seis años, le pidió a su mamá hacer castings para aportar de forma económica a su familia.

De Faria inició su carrera los seis años para ayudar a su familia de forma económica Instagram/@thefaria

"Le rogué a mi mamá que por favor me siguiera llevando a castings y cosas así. También era una forma de sobrevivir para mi familia. Éramos muy pobres. Así que el hecho de conseguir un trabajo que pudiera pagar mi escuela, la de mi hermano y, a veces, hasta la renta, era increíble. Y de niña me sentía muy orgullosa de eso”, sostuvo la actriz en una entrevista con la revista ¡Hola!.

Tras múltiples insistencias, María Gabriela fue el rostro de varias publicidades en Caracas, Venezuela. A partir de allí, formó parte de varios elencos de telenovelas como "Trapos íntimos", "Ser bonita no basta" y "Toda una dama a los 10 años".

Estas experiencias la ayudaron a conseguir el papel protagónico de “Isa TKM”, la primera serie con guion original de Nickelodeon Latinoamérica. Luego de audicionar para el rol, se presentó de nuevo al día siguiente para ratificarles a los productores que ella era la actriz ideal para el personaje.

Isa TKM fue la primera serie latinoamericana en Nickelodeon X/@passyaranha

“Fui y toqué la puerta. Entré a una sala con como 20 personas y les dije: ‘Hola, no me conocen, pero audicioné ayer y creo que soy el personaje. Un productor me dijo: ‘¿Ah, sí? ¿Y cómo sabes que eres el personaje? ¿Leíste los guiones?’. Y yo le respondí: ‘Nope, no sé nada del show, pero creo que esta soy yo. Bueno, chau.’ Y me fui’“, reconoció la actriz sobre cómo consiguió el rol de Isa TKM.

El éxito en Nickelodeon y su llegada a Estados Unidos

Isa TKM fue un fenómeno en toda Latinoamérica. El elenco de la serie consolidó un grupo musical que realizó conciertos en Venezuela, Colombia, México, Brasil y Perú entre 2009 y 2010.

Este éxito formar parte de otras producciones de Nickelodeon como Grachi y Yo Soy Frankie. Fue así como ganó múltiples premios en los Kids’Choice Awards de México y Colombia.

A los 21 años decidió mudarse a Los Ángeles para aprender inglés y buscar nuevos desafíos. Este proceso marcó un antes y después en su vida, dado que apenas viajó con 2000 dólares y no contaba con un trabajo estable ni seguro médico.

“Me costó mucho, estuve un año paseando perros y solo tenía dinero para la renta y mis clases de actuación. Yo hacía castings en otro idioma y sufría de muchos nervios“, reconoció durante su participación en el podcast En Defensa Propia de Érika de la Vega.

Nuevas oportunidades y su rol en Superman

En medio de estos problemas, la actriz logró recuperar su confianza al recibir otros trabajos en Colombia. Al reconocer sus dotes en la actuación, regresó a Los Ángeles y quedó seleccionada en las producciones "El exorcismo de Dios“, “Clase Letal” y “Control Animal”.

Sin embargo, la audición que marcaría su carrera en Estados Unidos fue para el rol de la científica Angela Spica para la nueva película de Superman. Luego de esperar por meses una respuesta, su agente le confirmó que formaría parte del Universo DC.

Maria Gabriela de Faria interpreta a Angela Spica, una joven cuya condición le permite modificar su forma, generar armas y alterar su entorno de manera casi ilimitada Instagram/@Thefaria

“Mi agente me llamó y me dijo: ‘Ellos no pueden hablar contigo, tú no puedes hablar con ellos, pero te estoy diciendo que el papel es tuyo’. Fue terrible, porque empezó con: ‘Bueno, ya hemos estado aquí antes’. Me dijo eso. ‘Ya hemos estado aquí antes y creo que es mejor arrancar la curita de una vez. Lo siento mucho, pero… Te lo ganaste.’ Y yo le dije: ‘Wow, no me hagas esto’”, recordó con sentimientos encontrados.

Legado de Maria Gabriela Faría con Superman

Desde el momento que fue aceptada para el rol, la actriz de 32 años no dudó en publicar su día a día en los sets de grabación. Asimismo, en la premiere mundial de la película, alzó la bandera de Venezuela para realzar su oportunidad como un logro colectivo.

El mensaje de Maria Gabriela Faria tras su protagónico en Superman

“Este país lo hacen los latinos y los inmigrantes, eso es algo que no nos lo pueden quitar nunca. Y esa película habla de esto. Me siento como Superman en un mundo que no nos entiende”, sostuvo Faría durante su participación en el programa "Siéntese quien Pueda" por Univision.