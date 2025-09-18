Es latino, tiene 84 años y demandó a Bad Bunny por usar su “casita” en su residencia

Un puertorriqueño de 84 años demandó a Bad Bunny producto de la cantidad de personas que a diario visitan su casa, le toman fotos y videos sin su consentimiento y alteran su tranquilidad. Además, acusó a tres empresas relacionadas de enriquecimiento ilícito. Su propiedad apareció en un videoclip del artista y sirvió como inspiración para “La Casita” de los conciertos en Puerto Rico.

La inesperada demanda del puertorriqueño a Bad Bunny

Román Carrasco Delgado es viudo y desempleado, y vive en la ciudad costera de Humacao, en Puerto Rico. Su casa salmón apareció en el cortometraje del último álbum del artista: Debí Tirar Más Fotos y la replicaron para los más de 30 conciertos del cantante.

BAD BUNNY - DeBÍ TiRAR MáS FOToS (Short Film)

Lo que impulsó la demanda de Don Román es la gran cantidad de fanáticos que pasan a sacarse fotos y grabar videos en su vivienda. El hombre reclama al menos un millón de dólares por daños y perjuicios; además de cinco millones en enriquecimiento ilícito, según recopiló Telemundo Puerto Rico.

“La Casita ha sido objeto de decenas o cientos de publicaciones en redes sociales y ventas de productos que presentan su propiedad, de las cuales generalmente no obtiene ningún beneficio”, afirma la demanda. Y agrega: “Don Román es víctima de comentarios e insinuaciones maliciosas que no ocurrieron antes de la publicación del video mencionado”.

Por otro lado, también acusa a Bad Bunny y a tres empresas: Rimas Entertainment LLC, Move Concerts PR INC y A1 Productions LLC de enriquecimiento ilícito. Según sus abogados, solo recibió dos cheques por un total de US$5200, mientras que el video donde aparece su casa acumula 22 millones de visitas.

Acusaciones de fraude en la autorización

La demanda, presentada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, capital de Puerto Rico, asegura que Carrasco, a pesar de no saber leer ni escribir, autorizó a utilizar la propiedad en el video. Sin embargo, “no tenía conocimiento detallado de la forma y manera en que se utilizaría la Casita”.

ARCHIVO - Bad Bunny dio más de 30 conciertos en Puerto Rico con La Casita Alejandro Granadillo - AP

Los demandantes acusaron a los funcionarios de “pedirle que firmara” en una pantalla blanca de un teléfono celular. Luego habrían transferido digitalmente de forma fraudulenta la firma mencionada a dos contratos distintos, los cuales nunca fueron entregados a Carrasco, ni se le explicó su contenido.

La historia de La Casita que inspiró a Bad Bunny

Carrasco declaró a Associated Press que fue él quien ideó el diseño de la casa que se construyó en la ciudad de Humacao. Con la ayuda de su padre y su hermano, ambos carpinteros, hizo realidad su sueño y el de su esposa. La casa cuenta con tres dormitorios, dos baños y un amplio porche envolvente.

La Casita emulada por Bad Bunny en sus shows (Instagram/@badbunnypr)

Esto fue una inspiración para el artista latino, ya que además de incluirla en su videoclip, creó una réplica en sus conciertos. La Casita tiene la mejor vista del show y recibió a estrellas como el gran jugador de la NBA LeBron James, el jugador del Real Madrid Kylian Mbappé y Penélope Cruz.