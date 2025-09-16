Creyó que iba a cumplir su sueño de ver a Bad Bunny, pero terminó en una pesadilla: la estafa de los boletos falsos

El sábado 20 de septiembre, Bad Bunny ofrece el último concierto de su gira en Puerto Rico. En medio de los millones de fanáticos que Benito Antonio Martínez Ocasio tiene en Estados Unidos, las autoridades emitieron una alerta sobre boletos falsos y una joven relató su experiencia, que se transformó de un sueño a una pesadilla.

Estafa con boletos falsos de Bad Bunny en Puerto Rico: el testimonio de una fanática

Fabiola Vasquez creía que iba a ver en directo a su ídolo cuando compró dos tickets para su recital en Puerto Rico, pero descubrió que todo se trató de un engaño. Cuando vio que las fechas marcaban sold out, recurrió a una página de Facebook que ofrecía reventa para cumplir su sueño.

Bad Bunny recorre Puerto Rico en su gira, pero no incluyó Estados Unidos por las redadas migratorias (Instagram/@badbunmy_)

“Encontré a una persona que estaba vendiendo taquillas y, casualmente, no las estaba revendiendo a un precio excesivo”, señaló la joven a Telemundo. Mientras los boletos oficiales para el próximo sábado rondan entre los 35 dólares y los US$250, en función de la elección del asiento, la persona de la red social se los ofreció a Vasquez por US$150 cada uno.

La residente de Puerto Rico abonó US$200 de entrada, por lo que únicamente le faltaban US$100 para pagar el monto final de los dos tickets. “Llamé a mi novio y le dije: ‘¡Creo que conseguí taquillas de Bad Bunny para los dos y no están tan caras! Vamos a poder ir’“, contó.

Pero los boletos que compró nunca le llegaron y descubrió que fue víctima de un engaño masivo vinculado a los conciertos del artista puertorriqueño en la isla. “Estoy decepcionada y triste, porque realmente deposité mi confianza y es como si las personas abusaran de ella. Y mi dinero, obviamente, desapareció”, señaló al medio mencionado.

El artista señaló que no incluyó shows en Estados Unidos por temor a las redadas migratorias.

Fiscalía de Nueva York alerta sobre boletos falsos para conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico

El 12 de agosto pasado, la Fiscalía General del estado de Nueva York emitió un aviso sobre un fraude que reportaron los fanáticos para los shows del cantante de “Me porto bonito”, que viajaron a la isla con el objetivo de disfrutar de su música en vivo, pero no pudieron realizarlo.

“Se les negó la entrada porque se les dijo que sus entradas no eran válidas”, informó la fiscal general del estado, Letitia James. “Bad Bunny es un ícono musical en Nueva York y los estafadores se aprovechan de su popularidad para vender boletos falsos para conciertos”, puntualizó.

Bad Bunny cerrará su gira en Puerto Rico el sábado 20 de septiembre Evan Agostini - Invision

En ese sentido, la funcionaria relató que algunos fanáticos pagaron miles de dólares para poder viajar a Puerto Rico e ingresar al show y emitió una advertencia a la población: “Les pido a los neoyorquinos que tengan cuidado al comprar sus boletos”.

Cómo evitar una estafa en la compra de boletos para Bad Bunny

El organismo compartió una serie de recomendaciones para no caer en engaños a través de las compras de este tipo. Las directrices detalladas son: