La advertencia del exjefe de la FIFA a los extranjeros que piensan ir al Mundial 2026 de EE.UU.: “Manténganse alejados”

Debido a la controversia generada por la política migratoria del presidente Donald Trump, sectores de la afición internacional comenzaron a impulsar un boicot para no asistir a los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en Estados Unidos. A esta postura se sumó el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, quien pidió públicamente a los hinchas evitar viajar a la Unión Americana.

Expresidente de FIFA advierte a aficionados mantenerse alejados de Estados Unidos en el Mundial 2026

Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, respaldó las protestas de aficionados que promueven un boicot contra Estados Unidos como sede del Mundial 2026, debido a la postura del presidente Donald Trump frente a los hinchas extranjeros y a la política migratoria, según NBC.

Joseph Blatter, exdirector de la FIFA, respalda boicot contra EE.UU. en el Mundial 2026 (X @SeppBlatter)

A través de redes sociales, Blatter cuestionó la idoneidad de Estados Unidos para albergar partidos de la Copa del Mundo e instó a los fanáticos a no comprar boletos, en línea con los comentarios del abogado suizo Mark Pieth.

“Para los aficionados, solo hay un consejo: manténganse alejados de Estados Unidos. Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar este Mundial”, escribió el exdirigente del organismo internacional.

Pieth, especialista en delitos financieros y anticorrupción, declaró en una entrevista con Der Bund que, ante las restricciones migratorias, la recomendación para los hinchas es no viajar a Estados Unidos.

“Al llegar a EE.UU., los aficionados deben saber que, si no complacen a las autoridades migratorias, podrían ser enviados de inmediato al siguiente vuelo de regreso. En cualquier caso, verán los partidos mejor por televisión”, afirmó quien fue supervisor de la reforma anticorrupción de la FIFA hace una década.

Por qué planean un boicot del Mundial 2026 contra Estados Unidos

Las preocupaciones de la comunidad futbolística internacional se centran en las medidas migratorias y de seguridad impulsadas por la administración Trump, así como en prohibiciones de viaje a ciudadanos de más de 30 países y el trato a migrantes y manifestantes, reportó el medio.

Estados Unidos es una de las tres sedes del Mundial 2026 (X @FIFAWorldCup)

Además de Blatter, Oke Göttlich, vicepresidente de la Federación Alemana de Futbol, señaló al diario Hamburger Morgenpost que había llegado el momento de considerar seriamente un boicot al Mundial 2026.

En semanas recientes, los planes de viaje de aficionados de Senegal y Costa de Marfil se vieron afectados luego de que el gobierno estadounidense anunciara que impediría el ingreso de sus ciudadanos si no contaban con visa previa. También se informó que aficionados de Haití e Irán tendrían prohibido el ingreso a Estados Unidos al estar incluidos en la prohibición de viaje vigente.

Dan prioridad para tramitar la visa a fans con boletos para el Mundial 2026

Ante este contexto, las autoridades estadounidenses anunciaron que los aficionados que ya cuenten con boletos para partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos podrán acceder a citas prioritarias para tramitar la visa estadounidense.

Dan prioridad a aficionados que tienen boletos para el Mundial 2026 para obtener la visa (FIFA/Unsplash)

La Oficina de Asuntos Consulares informó que dará prioridad a quienes acrediten entradas oficiales mediante el sistema FIFA PASS. Para acceder a este beneficio, los interesados deberán: