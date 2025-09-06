Es una de las actrices más famosas de House of Cards y revela las razones por las que abandonó EE.UU.: “Es un desastre”

Robin Wright, una de las actrices más recordadas de la serie House of Cards, reveló las razones por las que decidió irse a rentar una casa en la costa de Inglaterra y abandonar Estados Unidos, con lo que se suma al éxodo de celebridades que se mudan del país, como es el caso de Ellen DeGeneres.

Por qué se va de Estados Unidos la actriz Robin Wright

La actriz dijo en una entrevista con The Times, que la razón principal por la que decidió mudarse de Estados Unidos a Reino Unido es la calma, además de las políticas actuales en su país natal, a lo que refirió que “Estados Unidos es un desastre”.

Robin Wright decidió mudarse a Inglaterra (Instagram @robingwright)

La también productora indicó que le encanta estar en Inglaterra, especialmente en Cotswolds, donde ha pasado parte de su tiempo de los últimos dos años con su hermanastra.

“Aquí hay una gran libertad [en Reino Unido], la gente es muy amable. No están en el auto en medio del tráfico, en pánico por una llamada como en Estados Unidos, que todo es deprisa, hay competencia y velocidad”, dijo Wright.

Asimismo, comentó que en su casa en la costa de Inglaterra despierta cada mañana con el canto de los pájaros, mientras que, en su propiedad cerca del mar en Los Ángeles, siempre se levantaba con los sonidos de las reformas de sus vecinos. “Todos construyen una casa enorme y ya estoy harta de eso, me encanta la tranquilidad”.

Recientemente, la conductora Ellen DeGeneres también se mudó a Reino Unido junto con su pareja Portia de Rossi, decisión que tomó a fines de 2024, cuando Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos, según consignó ABC.

Robin Wright y su nueva pareja

Después de estar casada con el actor Sean Penn, de quien se divorció en 2010, Wright se comprometió dos veces con Ben Foster, también actor norteamericano, que es 14 años menor que ella, pero nunca se casaron. Poco después, se casó en 2018 con Clément Giraudet, un ejecutivo de moda francés casi 20 años menor que ella, pero cuatro años después se separaron.

Robin Wright durante la presentación de su nueva serie "The Girlfriend" (Instagram @robingwright)

En 2024, llegó Henry Smith, un arquitecto británico a quien conoció en un bar de Inglaterra.

Robin Wright y House of Cards

Antes de formar parte de la famosa serie de intriga política, Wright saltó a la fama en películas como The Princess Bride (1987) y Forrest Gump, donde interpretó a Jenny, la chica rompecorazones por la que tanto sufrió el personaje interpretado por Tom Hanks.

Alfombra roja de la nueva serie "The Girlfriend" (Instagram @robingwright)

Fue hasta 2013, que el director David Fincher convenció a Wright de formar parte de la serie de Netflix, junto a Kevin Spacey, para darle vida a la despiadada Claire Underwood. La actriz reveló que libró una batalla tras bastidores, ya que peleó por un tiempo para que los productores le pagaran lo mismo que al protagonista.

Fue hasta que aceptó papeles adicionales en House of Cards como productora y directora que logró cobrar lo mismo que el intérprete de Frank Underwood. “Si hacemos el mismo trabajo, porque eso es clave, ¿por qué no nos pagarían lo mismo? Se trata de equidad”, dijo a The Times.