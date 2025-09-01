Es uno de los directores más amados por los latinos y revela cómo los monstruos lo salvaron: ahora estrena Frankenstein

El cineasta Guillermo del Toro presenta su nueva película basada en la historia de Frankenstein, una obra escrita por Mary Shelley, la cual fue llevada a la pantalla en diversas ocasiones. Esta vez se estrena en Netflix bajo la marca del aclamado director mexicano.

Del Toro cuenta cómo los monstruos lo salvaron

Guillermo del Toro es un reconocido cineasta nacido en México, quien triunfó y triunfa en Hollywood gracias a sus películas en las que los monstruos son protagonistas, como la cinta Shape of Water (La Forma del Agua), con la que ganó el Oscar y el Golden Globe en la categoría Mejor Director en 2018.

Durante su discurso en los Golden Globe Awards, el director habló de la importancia de los personajes monstruosos en su vida y recordó cómo lo salvaron.

“Desde la infancia he sido fiel a los monstruos, ellos me han salvado y absuelto. Porque los monstruos que yo conozco son santos patrones de nuestra imperfección y tienen permitido fallar y vivir”, compartió del Toro.

El director también mencionó que llevaba más de 25 años en la creación de pequeñas historias extrañas llenas de color y emoción, y que existen tres momentos determinantes.

Estos tres momentos fueron sus películas Devil’s Backbone (El Espinazo del Diablo), estrenada en 2001; Pan’s Labyrinth (El Laberinto del Fauno), estrenada en 2006, y Shape of Water, de 2017.

Oscar Isaac en Frankenstein (Netflix)

El artista también explicó que estos filmes marcaron su vida y lo salvaron porque forman parte de su biografía y de su historia, y porque fueron galardonados en diferentes eventos a nivel internacional.

Frankenstein, la nueva película de Guillermo del Toro que llega a Netflix

La nueva adaptación de Frankenstein está dirigida por el mexicano, quien escribió la adaptación del guion basándose en la historia original escrita en 1816.

La producción está a cargo de Netflix, misma plataforma que anunció el estreno en sus redes sociales, el cual está programado para noviembre de 2025.

El elenco se conforma por actores como Oscar Isaac, quien interpreta al Dr. Victor Frankenstein; Jacob Elordi como El Monstruo; Mia Goth como Elizabeth Lavenza; y Christoph Waltz como Harlander, entre otros grandes artistas, según el sitio oficial de Netflix TUDUM.

En esta historia de terror se presenta a un científico brillante, pero cuyo ego puede superar su talento. Victor Frankenstein da vida a una criatura monstruosa que lo llevará a la destrucción.

El próximo 17 de octubre, la película se estrenará en algunas salas de cine seleccionadas, y estará disponible en la plataforma de streaming a partir del 7 de noviembre de 2025.

Lauren Collins y Christian Convery en Frankenstein, película de 2025 (Netflix)

Las historias de monstruos creadas por Guillermo del Toro

La carrera de Guillermo del Toro destaca por sus películas influenciadas por lo gótico, los monstruos, el terror y el misterio, que al mismo tiempo se mezclan con la belleza, según GQ México.

La fascinación del mexicano por los monstruos marcó muchos de los personajes emblemáticos que llevó a la pantalla, pues pese a su apariencia, también tenían características como el amor, la inocencia y la entrega.

Algunos de sus personajes más recordados son El Hombre Pálido, de El laberinto del Fauno, así como Las Hadas, criaturas que aparecen en esta misma película.

Además, Del Toro exploró otras criaturas fantásticas en cintas como Hellboy y en Don’t Be Afraid of the Dark (No temas a la oscuridad), donde los monstruos reciben el nombre de “hadas de los dientes”.

Wood Sprite, personaje de la película Pinocchio, adaptación de Guillermo del Toro (Netflix)

Una de las criaturas más recientes fue la de Wood Sprite, creada para la adaptación de Pinocchio que Guillermo del Toro hizo para Netflix. Este monstruo mezcla elementos de diferentes creaciones y retoma la idea del alebrije mexicano, además de que se trata de un personaje que protege y ayuda al protagonista.