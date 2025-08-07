Falló el Photoshop: Kris Jenner deja en shock a sus seguidores al lucir seis dedos del pie en una foto
Al igual que a Kim y a Kylie Kardashian, la “momager” cometió un error en la edición de su imagen que llamó la atención de todos
- 3 minutos de lectura'
Kris Jenner sorprendió a todos sus seguidores, aunque no de una forma agradable, ya que además de estar impactados con su rejuvenecida imagen, también se enfocaron en los errores de edición que hicieron que la mamá y manager de las Kardashian pareciera tener seis dedos en uno de sus pies.
La foto en la que Kris Jenner aparece con seis dedos
La famosa y controversial manager de las Kardashian compartió fotografías del festejo que le realizó a su madre MJ, quien cumplió 91 años de edad, en The Ivy de Beverly Hills, de acuerdo con una publicación en su cuenta de Instagram.
Jenner estuvo acompañada de Khloé, de sus nietas y de otros tantos invitados cercanos a la familia de alto perfil, que se tomaron fotografías junto a la mujer de más de noventa años, quien también luce una apariencia mucho más joven.
La “momager” llamó la atención de muchos internautas debido a su aspecto juvenil, pues luce casi idéntica a su hija Kim, aunque muchos sospechan que se trata de un abuso de Photoshop, pues en una de las imágenes se tiene seis dedos en el pie izquierdo.
“¿Tiene seis dedos en el pie o estoy alucinando?”, comentó una de sus seguidoras y dicho comentario cuenta con más de 600 “Me gusta”, aunque también existen otros internautas que señalaron el supuesto error de edición.
Kris Jenner sorprende con un aspecto rejuvenecido
La mujer, de 69 años, sorprendió al mostrarse radiante en las últimas imágenes que compartió. Su imagen ha llamado la atención de millones de personas, muchas de las cuales se preguntaron cuál era el secreto de la celebridad para verse tan rejuvenecida.
En los comentarios, sus seguidores sugirieron que podría haberse sometido a un lifting o rejuvenecimiento facial, pero no es algo que la famosa haya confirmado. En medio de los chismes sobre su aspecto, Jenner creó un nuevo negocio junto a su hijo Rob Kardashian, según Page Six.
Se trata de la venta de camisetas con la frase “I’ll Have What Kris Jenner Is Having” (Yo tomaré lo que Kris Jenner está tomando, en español). La empresa Arthur George vende estas playeras por 40 dólares y también gorras de béisbol con la misma frase, con un precio de 35 dólares.
Qué es el lifting facial y cuánto cuesta en Estados Unidos
El lifting facial es una cirugía plástica que consiste en estirar la piel del rostro, según Kengsinton Medical. A Kris Jenner le adjudican haberse sometido a esta cirugía y especulan con que también se habría estirado la piel del cuello y la parte inferior de la cara, pero la famosa no confirmó esta información.
Existen diferentes tipos de lifting facial que se adaptan a las necesidades específicas de los pacientes, cada uno puede tener costos diversos y un periodo de recuperación que va desde las dos hasta las cuatro semanas.
En Estados Unidos, este tipo de cirugía cuesta alrededor de 11.400 dólares, aunque esta cifra no contempla los gastos de anestesia, quirófano, ni consultas o tratamientos posteriores, según la Sociedad Americana de Cirujanos.
Para practicarse un lifting facial es necesario someterse a las pruebas que indique el médico cirujano, quien debería contar con una especialidad en cirugía plástica. También se requieren de medicamentos posteriores al procedimiento y prendas postoperatorias.
