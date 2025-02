La icónica mansión de las Kardashians sale a la venta: precio y detalles del millonario complejo

Keeping Up With the Kardashians, el programa emitido en el canal E! (Entertainment Television), causó furor en toda una generación. Grandes episodios en las vidas de sus protagonistas se desarrollaron en las habitaciones de la icónica mansión que ahora cualquiera que tenga 13,5 millones de dólares podría hacer suya.

Así es la mansión de Las Kardashian que salió a la venta

La matriarca de la familia Kardashian, Kris Jenner, publicó la vivienda en Christie’s International Real Estate. Más allá de poseer muchas historias en su interior, también cuenta con un amplio espacio y rincones altamente sofisticados.

Se vende la casa de las Kardashians Christie´s International Real State

La mansión está ubicada en el 25115 Eldorado Meadow Rd de Hidden Hills, Los Ángeles, de las zonas más exclusivas de California. “He compartido tantos recuerdos inolvidables en esta increíble casa con mi familia, y estoy emocionada de ver que comienza un nuevo capítulo con sus próximos propietarios”, dijo Jenner a The New York Times el pasado 7 de febrero.

Las características de la mansión en venta de las Kardashians

Con una gran superficie de más de 817,28 metros cuadrados, la publicación invita a los potenciales compradores a descubrir cada parte de la famosa residencia al detalle. “Adéntrate en un pedazo de la historia de la televisión con esta icónica propiedad mediterránea”, indica el aviso de Jenner.

Al ingresar se observa una escalera muy elegante que da paso al resto de los ambientes de la mansión Kardashian, con un doble barandal y un piso brillante de colores blanco y negro. Además, cuelga un hermoso candelabro que ilumina todo el ambiente por las noches, mientras que las grandes ventanas permiten que ingrese el sol durante el día.

La cocina de la mansión tiene grandes dimensiones Christie´s International Real State

Luego del vestíbulo y sus grandes dimensiones, se da paso a la cocina de la mansión Kardashian, la cual respeta la tonalidad de los colores tanto en sus pisos como paredes. La mesada es bastante amplia y allí se pueden preparar grandes dimensiones de comida, tal y como sucedía en el aclamado programa en el pasado.

Con una isla adicional en el medio del ambiente, la propiedad cuenta con muchas puertas y cajones que dan lugar para guardar todo tipo de utensilios de cocina, como así también cacerolas o platos. La heladera es enorme, mientras que también tiene dos hornos eléctricos para que ningún almuerzo o cena tenga que esperar demasiado.

Un bar totalmente equipado en la mansión Kardashian

Una barra de mármol sobre una superficie negra es lo más llamativo de este ambiente, que ofrece para quienes deseen sentarse unos bancos de madera de color marrón. Luego, en las paredes hay estantes de la misma tonalidad para colocar las botellas de bebidas alcohólicas y preparar tragos de toda índole. Metros detrás de los banquillos, un enorme sillón blanco sobre un piso de madera decora el lugar.

La mansión de las Kardashians también cuenta con un bar muy equipado Christie´s International Real State

Luego, y ya en el segundo piso de la enorme vivienda, aparecen las seis habitaciones, en donde la principal tiene una gran alfombra blanca y negra. Las paredes están diseñadas con una tonalidad clara de marrón y una sofisticada lámpara cuelga desde el techo para alumbrar el ambiente.

En tanto, la suite principal también cuenta con una chimenea, baño tipo spa con ducha de vapor, un gimnasio privado y un balcón con vista al jardín de su enorme terreno, mientras que de fondo se asoman otras bellísimas mansiones de Los Ángeles.

El aire libre también es lujoso en la mansión Kardashian

Los espacios libres de la mansión también son bastante amplios Christie´s International Real State

Con varias oportunidades para la relajación y recreación, una fogata junto a una estación de parrilla al aire libre decoran parte del patio trasero, mientras que a pocos metros aparece un refrigerador para vinos y un comedor cubierto para comer bajo la brisa de la naturaleza. En tanto, una gran piscina con jacuzzi incorporado invita a los residentes a una relajante inmersión.

La mansión Kardashian está dentro de una comunidad exclusiva y cerrada, con guardia las 24 horas del día. Allí también los residentes disfrutan en cualquier momento de las canchas de tenis, una espectacular piscina y spa, entre otras atracciones que indica la publicación.